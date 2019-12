Fashion 4K: HD Austria startet weiteren UHD-Sender für Österreich

Ultrascharfe Mode-, Lifestyle- und Unterhaltungsformate

Fashion 4K: HD Austria startet weiteren UHD-Sender für Österreich

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 17.12.2019

Mit Fashion 4K bereichert ein weiteres ultrahochauflösendes Programm das Angebot von HD Austria.

Für alle HD Austria Kunden ist mit Fashion 4K über Astra 19,2 Grad Ost ab sofort der zweite UHD-Sender empfangbar. Fashion 4K gehört zum Fashion One Network in New York und zeigt als erster TV-Sender hochwertige Mode-, Lifestyle- und Unterhaltungsformate in ultrascharfer 4K-Bildqualität.

Fashion 4K ist seit 1. September 2015 auf Sendung und war bis dato in Europa frei empfangbar. Seit Dezember 2019 ist das Programm verschlüsselt und in Österreich auf der hybriden HD Austria Satelliten-TV-Plattform im HD und Kombi Paket empfangbar.

Peter Kail, Geschäftsführer der Eviso Austria GmbH: „Als Vorreiter in der Branche ist es ein Ziel von HD Austria, österreichischen Satelliten-Haushalte ein möglichst breites Spektrum an hochwertigen Inhalten in bester HD- und UHD-Qualität anzubieten. Deshalb freuen wir uns sehr, HD Austria Kunden mit Fashion 4K bereits den zweiten UHD-Sender neben INSIGHT TV präsentieren zu dürfen. Ultra-HD entspricht der vierfachen Auflösung von HDTV und zaubert mit über acht Millionen Bildpunkten beeindruckende Bilder auf die riesigen UHD-TV-Screens der verschiedenen Hersteller. Dabei ist Satelliten-TV aufgrund der großen Bandbreite und Übertragungssicherheit die ideale Lösung, um Ultra-HD-Sender wie Fashion 4K und INSIGHT TV zu empfangen.“.

Über Fashion 4K

Fashion 4K gibt ultrahochauflösende Einblicke in die Welt der Mode und exklusivsten Events der Branche. Der UHD-Sender zeigt internationale Mode-, Lifestyle- und Entertainment-Formate in atemberaubender 4K-Qualität. Zu den Programm-Highlights zählen unter anderem die Active-Lifestyle-Serie „Model Yoga“, die kulinarischen Abenteuer aus aller Welt von „Fashion On A Plate“, die Dokumentarserie „Eco Fashion“ zum Thema Nachhaltigkeit und Mode sowie die Sendung „Behind the Scenes“ mit exklusivem Material von den diversen Fashion Weeks rund um den Globus. Weitere Informationen zum Sender unter fashion4k.com.

Empfang von Fashion 4K bei HD Austria

Um Fashion 4K in brillanter UHD-Qualität zu sehen, benötigen HD Austria Kunden einen UHD-Fernseher, Satellitenempfang und ein HD Austria SAT-Modul CAM701.

Alle Kunden mit UHD-Fernsehern, auf denen die HD Austria Senderliste installiert ist, können Fashion 4K nach einem automatischen Sendersuchlauf auf Programmplatz 98 in ihrer Senderliste finden. Sollte Fashion 4K nicht automatisch in der Senderliste aufgelistet sein, kann der Sender über folgende Parameter mittels manuellen Sendersuchlaufs hinzugefügt werden:

Satellit: Astra 19.2° Ost

Position: 19.2 E

Transponder: 43

Transponder ID: 1.043

Modulation: 8PSK

Frequenz: 11.112 MHz

Polarisation: Horizontal

Symbolrate: 22.000

FEC: 2/3