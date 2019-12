„+1,2%. Große regionale Unterschiede in Bundesländern“

Handelsverband Weihnachtsumfrage

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 18.12.2019

Wie der österreichische Handelsverband sagt, verläuft das Weihnachtsgeschäft 2019 für den österreichischen Handel weiterhin positiv. (Bild: Claudia Hautumm/ pixelio.de)

„Das Weihnachtsgeschäft 2019 verläuft für den österreichischen Handel weiterhin positiv“, sagt der Handelsverband. „Nach Rekordumsätzen am Black Friday und Cyber Monday verliefen auch die letzten beiden X-Mas-Wochenenden zufriedenstellend. Damit bestätigt sich unsere Dezember-Umsatzprognose vom November in Höhe von nominell 6,4 Mrd. Euro.“

Laut Handelsverband kann der österreichische Einzelhandel heuer mit einem weihnachtsbedingten Mehrumsatz von 1,22 Mrd. Euro netto (+1,2%) rechnen. Wie sich die Stimmung in der heimischen Handelslandschaft präsentiert, hat der Handelsverband bei seinen Mitgliedsunternehmen nachgefragt.

Bundesländerranking: Überraschend große regionale Unterschiede

Ein Blick auf die Ausgaben der Verbraucher im stationären Handel in den Bundesländern zeigt überraschend große regionale Unterschiede. So zeigen sich die Niederösterreicher und Burgenländer mit durchschnittlich 258 Euro am spendabelsten, das Schlusslicht bilden die Tiroler und Vorarlberger mit 184 Euro.

Niederösterreich & Burgenland: 258 Euro

Oberösterreich & Salzburg: 215 Euro

Steiermark & Kärnten: 207 Euro

Wien: 193 Euro

Tirol & Vorarlberg: 184 Euro

Da der Black Friday terminlich nicht in das klassische Weihnachtsgeschäft fällt, sei nicht auszuschließen, dass in manchen Regionen bereits Ende November entsprechend höhere Ausgaben für vorgezogenen Weihnachtsgeschäfte getätigt wurden, wie der Handelsverband sagt. „Immerhin kaufen 74% der Österreicher bereits an den Sondereinkaufstagen im November Weihnachtsgeschenke ein.“

Gesamtjahresprognose von 76,8 Mrd. Euro brutto bestätigt

„Die Jahresprognose 2019 des Handelsverbandes für den heimischen Einzelhandel von 76,8 Mrd. Euro brutto scheint sich auch durch die positive Entwicklung in der dritten Weihnachtswoche zu bestätigen. Das Wetter der nächsten sieben Tage bis Weihnachten wird entscheidend sein. Wir hoffen, das Tauwetter mit Temperaturen von teilweise über 10 Grad wird die Konsumlaune des Christkindes nicht trüben“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will, kaut dem die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2019 Spielzeug, Kosmetik, Bücher und Bekleidung sind. „Der Trend zu Gutscheinen setzt sich ebenso fort wie die Beliebtheit von Reisen und Wellness“, erklärt Will weiter. Letztere seien Ausgaben, die nicht zum klassischen Einzelhandel zählen.

„Elektrogeräte wurden bevorzugt am Black Friday & Cyber Monday gekauft“

Österreichische Konsumenten, die elektronische Geräte zu Weihnachten verschenken möchten, schlagen oft bereits im November zu, wie Veronika Bahr, Country Managerin von idealo Österreich, berichtet: „Eine besondere Rolle spielen dabei die internationalen Shoppingtage Singles Day, Black Friday und Cyber Monday, an denen viele Händler hohe Rabatte gewähren. Es zeigt sich aber auch, dass Pralinen, Düfte und eBook-Reader verstärkt im Dezember gekauft werden.“

Aktuelle Stimmen im österreichischen Handel

„Grundsätzlich sind wir mit dem heurigen Weihnachtsgeschäft zufrieden, wobei der Samstag generell nicht mehr die Bedeutung hat wie früher. Der Weihnachtseinkauf verschiebt sich zunehmend von den Wochenenden in die Abendstunden“, erklärt Handelsverband-Vizepräsident Norbert W. Scheele, Country Manager CEE/SEE bei C&A. „Die ersten beiden Adventswochenenden waren gut und auf Vorjahresniveau. Lediglich der letzte

Samstag war schwierig, weil in der Mariahilfer Straße mal wieder um 15:00 eine Demonstration angesagt war. Daher sanken die Frequenzen der österreichischen Einkäufer. Innerstädtisch sind zwar viele Touristen unterwegs, die aber weniger kaufen. Dafür hat aber salamander.at vor allen in den letzten vier Wochen stark zugelegt“, ergänzt Salamander-Chef Klaus Magele.

„Weihnachten ist wie gemacht für den Onlinehandel. Als eCommerce Player profitieren wir heuer enorm davon, dass einer der einkaufsstärksten Dezembertage für den Stationärhandel weggefallen ist. Mit unserer Leitmarke OTTO Österreich gelingt uns heuer zu Weihnachten ein zweistelliges Umsatzplus“, sagt Handelsverband-Vizepräsident Harald Gutschi, Geschäftsführer der österreichischen UNITO-Gruppe. „Bei Kastner & Öhler hat das Online-Weihnachtsgeschäft dieses Jahr besonders stark ab der Black Friday Woche begonnen und hält nach wie vor an. Besonders hervorzuheben ist heuer der Online-Spielwarenverkauf. Aber auch im stationären Handel merken wir, dass sich unser Click&Collect- sowie unser Click&Reserve-Service hoher Beliebtheit bei unseren Kunden erfreut, da es den Weihnachtseinkauf merklich erleichtert“, so Gernot Ortoff, eCommerce & Online Marketing Leiter bei Kastner & Öhler.

„Das Weihnachtsgeschäft verläuft wie bereits das ganze Jahr grundsätzlich positiv, jedoch ebenso nicht berechenbar. Die Verteilung auf die Wochentage ist schon lange nicht mehr auf Freitag und Samstag fokussiert. Der Kaufabfluss an den Onlinehandel wird in der Innenstadt zumindest teilweise durch Touristen aufgefangen, Demos und preisaggressive Onliner machen uns jedoch zu schaffen. Sozialpartner und Politiker sind gefordert, sich Maßnahmen zu überlegen, um Chancengleichheit zwischen lokalen KMUs und internationalen Internet-Konzernen zu schaffen. Über kurz oder lang wird das Thema Sonntag wichtig, um hier neue Impulse zu setzen“, berichtet Marie-Béatrice Fröhlich, Geschäftsführerin des Traditionsunternehmens Zur Brieftaube.

Der Handelsverband empfiehlt in diesem Zusammenhang eine Sonntagsöffnung für den stationären Handel an zumindest vier Sonntagen im Jahr. „Die Einführung von Tourismuszonen in Wien wären ein erster Schritt, um internationale Kaufkraft stärker in Österreich zu halten“, sagt Will.