Charity Punschevent

ElectronicPartner erfüllt besonderen Kinderwunsch

Wolfgang Schalko | 19.12.2019

Mit der Spende aus dem ElectronicPartner Charity Punschevent wurde Lenas Herzenswunsch, ein Assistenzhund zur Unterstützung in Alltagssituationen, mitfinanziert.

Heuer fand in der Zentrale in Wiener Neudorf wieder das ElectronicPartner Charity Punschevent statt. Fast alle MitarbeiterInnen und viele Partner der Industrie inkl. Presse waren der Einladung gefolgt und konnten so einen Kinderwunsch wahr werden lassen.

Neben pikanten und süßen Köstlichkeiten, schmackhaftem Punsch und einem gemütlichen Beisammensein wurde beim ElectronicPartner Charity Punschevent auch gespendet. Der Erlös wurde diese Woche an die Stiftung Kindertraum übergeben. Damit beteiligt sich die Kooperation an einem ganz besonderen Kinderwunsch: Lena bekommt einen neuen Freund, mit dem sie ihren Alltag nun besser bewerkstelligen kann – einen Assistenzhund.

Das EP:Team wünscht ihr viel Freude mit ihrem neuen vierbeinigen Wegbegleiter und dankt noch einmal allen herzlich, die daran beteiligt waren – wobei ein ganz besonderes Dankeschön an die Fa. schwarz und niesner einrichtungsgmbh für die sehr großzügige Spende geht.