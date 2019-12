StorEdge kommt in vier Varianten

Energy3000 solar: Neue Dreiphasen-Wechselrichter von SolarEdge

Wolfgang Schalko | 19.12.2019

Die StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter sind die ideale Lösung für dreiphasige Installationen mit Batteriespeicher.

SolarEdge bringt eine neue Modellreihe hybrider Dreiphasen-Wechselrichter, die nicht nur Maßstäbe in puncto Leistungsfähigkeit und Flexibilität setzen, sondern auch durch einfache Installation und Inbetriebnahme sowie attraktive Preispunkte überzeugen.

Die StorEdge Wechselrichter steuern gleichzeitig die Erzeugung von PV-Energie und die Energieflüsse eines Batteriespeichers, was sie für den Einsatz bei dreiphasigen Installationen mit Batteriespeicher prädestiniert. Die Inbetriebnahme geht mit der SolarEdge SetApp schnell und einfach via Smartphone von statten. Die DC-gekoppelte Lösungsarchitektur des Wechselrichters speichert den PV-Strom direkt in der Batterie und vermeidet dadurch Verluste durch AC-Umwandlung. Die Anschlussmöglichkeit von 48V-Niedervoltbatterien verschiedener Hersteller lässt viele Optionen offen.

Auch der Sicherheitsaspekt wird bei SolarEdge groß geschrieben, wie zB durch:

12 Jahre Garantie

Vermeidung von Hochspannung bei Installation, Wartung oder Transport

integriertes Monitoring auf Modulebene

komplette Übersicht über Batteriestatus, PV-Produktion und Eigenverbrauch

Zudem erfüllen die Wechselrichter sämtliche Anforderungen der neuen TOR Erzeuger.

Die StorEdge Wechselrichter sind in vier Varianten verfügbar und können ab Februar 2020 bei Energy3000 solar bezogen werden.

