Neues Produkt-Bundle von AVM ab sofort im Handel

FRITZ! Mesh Set für beste WLAN-Mesh-Performance

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 19.12.2019

Ab sofort gibt es in Österreich ein neues, günstiges Mesh-Set von AVM bestehend aus der FRITZ!Box 7530 und dem FRITZ!Repeater 1200.

Das neue FRITZ! Mesh Set von AVM ist ab sofort verfügbar. Nutzer profitieren damit von intelligenter Datenübertragung und größerer Reichweite im Heimnetz. Das Set besteht aus einer FRITZ!Box 7530 und einem FRITZ!Repeater 1200. Beide Produkte sorgen zusammen für beste WLAN-Mesh-Performance.

Die FRITZ!Box 7530 stellt die Verbindung zum Internet her und ist für sich schon eine starke WLAN-Basis. Per Knopfdruck können Anwender den FRITZ!Repeater 1200 einfach und komfortabel einbinden und so ein WLAN-Mesh-Netzwerk einrichten. FRITZ!-Produkte tauschen sich im Mesh noch besser untereinander aus, gleichen Einstellungen ab und optimieren die Verbindung der angeschlossenen Endgeräte. Durch innovative Technologien wie WLAN Mesh Steering, Beamforming und Crossband Repeating sorgen FRITZ!-Produkte immer für bestes WLAN. Dank der Mesh-Übersicht in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche sehen Anwender sofort, über welches FRITZ!-Produkt und mit welcher Verbindungsqualität Smartphones, Notebooks etc. verbunden sind. Um das WLAN Mesh optimal einzurichten, bietet AVM die kostenlose FRITZ!App WLAN an. Die App misst den Datendurchsatz des Endgeräts und die Verbindungsqualität im Heimnetz. Das FRITZ! Mesh Set 7530+1200 ist ab sofort für 199 Euro (UVP) in Österreich erhältlich.

Die Vorteile von WLAN Mesh mit FRITZ! im Überblick:

Nahtloses, einheitliches und leistungsstarkes WLAN überall zuhause

Optimaler Datendurchsatz überall im Haus durch Autokanalwahl und intelligentes Crossband Repeating

Beste Signalstärke für alle Heimnetzgeräte dank WLAN Mesh Steering und Beamforming

Höchste Bildqualität bei Video- und TV-Anwendungen durch optimiertes IP-Multicast & Streaming

Erweiterung durch weitere FRITZ!Repeater oder FRITZ!Powerline-Produkte

Einfache Einrichtung von WLAN Mesh: Geräte per Knopfdruck ins Heimnetz integrierbar

Einfache Bedienung nach der Einrichtung durch zentrale Steuerung über die FRITZ!Box und ein Auto-Update für alle Mesh-Produkte von AVM

Sicherheit: hohe WLAN- und Gerätesicherheit ab Werk

Sicheres Surfen für die ganze Familie dank Kindersicherung und Vergabe von Zeitbudgets

FRITZ! Hotspot: Zusätzliches Gäste-WLAN als privater und offener Hotspot und sicher vom Heimnetz getrennt

FRITZ!App WLAN: das heimische WLAN per App im Überblick