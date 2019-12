Übertragung von fünf Rennen

Noch mehr UHD bei HD Austria: Ski-Alpin-Highlights auf Eurosport 4K

Bei HD Austria gibts in Zukunft Ski-Alpin-Highlights in UHD-Qualität auf Eurosport 4K – zB die Rennen in Bormio. (© Getty Images)

Nach dem angekündigten Start seines zweiten UHD-Senders Fashion 4K folgt bei HD Austria sogleich das nächste UHD-Highlight: Österreichische SAT-Haushalte können ab dem 28. Dezember Eurosport 4K über die HD Austria Satelliten-TV-Plattform empfangen. Eurosport 4K präsentiert erstmals in Österreich in Kooperation mit dem internationalen Skiverband (FIS) fünf Weltcup-Ski-Rennen in superscharfer UHD-Bildqualität.

Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen können HD Austria Kunden die Abfahrt und den Kombinations-Super-G der Herren live aus Bormio in ultrascharfer Auflösung auf Eurosport 4K erleben. Darüber hinaus überträgt HD Austria auch den Nachtslalom der Männer in Madonna di Campiglio sowie die Speedrennen der Damen in La Thulie in UHD auf der eigenen Satelliten-TV-Plattform.

Modernste 4K-Aufnahme-Technik macht’s möglich

Die Ski-Alpin-Highlights werden von Infront in Ultra-HD produziert und in Zusammenarbeit mit Euroscena und DBW Communication (Bormio & Madonna die Campiglio) sowie mit der Euro Media Group (La Thuile) auf Eurosport 4K ausgestrahlt. Beim Auftakt in Bormio sind nicht weniger als 23 4K-Kameras entlang der berühmten Pista Stelvio positioniert.

Dank weiterer technischer Features können sich die Zuschauer auf ein einmaliges visuelles Erlebnis bei einer der schwierigsten und gefährlichsten Abfahrten der Welt – mit Sprüngen von um die 40 Meter und Geschwindigkeiten bis zu 140 km/h – freuen. Spektakuläre Bilder sind auch beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio am 8. Januar garantiert. Entlang der legendären Canalone Miramonti-Piste werden 17 Kamera-Perspektiven die ganze Action in vierfachem HD-Standard mit 50 Bildern pro Sekunde transportieren. Auch die Speedrennen in La Thulie (29. Februar und 1. März) werden in beeindruckender Bildqualität von insgesamt 20 UHD-Kameras produziert.

Thomas Bichlmeir, Director Distribution & Commercial Strategy bei Discovery Deutschland, sagt: „Highspeed, spektakuläre Sprünge und schnelle Kantenwechsel – der Skirennsport ist prädestiniert für eindrucksvolle UHD-Bilder. Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit unserem starken Partner HD Austria auch den Wintersportfans in Österreich ein noch besseres Seherlebnis dieser alpinen Highlights in gestochen scharfer Bildqualität bieten können.“

Die Eurosport 4K Übertragungen auf der HD Austria Satelliten-TV-Plattform

FIS Ski-Weltcup in Bormio (Männer):

Abfahrt, Samstag, 28. Dezember um 11:30 Uhr LIVE

Kombination Super-G, Sonntag, 29. Dezember um 11:30 Uhr LIVE

FIS Ski-Weltcup in Madonna di Campiglio (Männer):

Nachtslalom 1. Lauf am Mittwoch, 8. Januar um 18:00 Uhr LIVE

Nachtslalom 2. Lauf am Mittwoch, 8. Januar um 21:00 Uhr LIVE

FIS Ski-Weltcup in La Thuile (Frauen):

Super G, Samstag, 29. Februar um 10:30 Uhr LIVE

Kombination Super-G, Sonntag, 1. März um 11:00 Uhr LIVE

Um Eurosport 4K in brillanter UHD-Qualität zu sehen, benötigen HD Austria Kunden einen UHD-Fernseher, Satellitenempfang und ein HD Austria SAT-Modul CAM701. Alle Kunden mit UHD-Fernsehern, auf denen die HD Austria Senderliste installiert ist, können Eurosport 4K nach einem automatischen Sendersuchlauf auf Programmplatz 400 in ihrer Senderliste finden. Sollte Eurosport 4K nicht automatisch in der Senderliste aufgelistet sein, kann der Sender über folgende Parameter mit einem manuellen Sendersuchlauf hinzugefügt werden: 10.993 MHz, Horizontal, 22.000 MS/s, FEC 5/6 „UHD1 by ASTRA / HD+“.