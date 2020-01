Bis 31. Jänner 2020

simpliTV verlängert Weihnachtsaktionen

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 08.01.2020

Die beiden Weihnachtsaktionen von simpliTV – TV-Gerät inklusive Modul um 0,- Euro bei zwei Jahren Bindung bzw kostenloses simpliTV-Set bei einjähriger Bindung – wurden bis Ende Jänner verlängert. Außerdem gibt's ab Jänner eine neue aktive Indoor-Antenne.

An den beiden Weihnachtsaktionen von simpliTV hat sich – abgesehen vom verlängerten Aktionszeitraum bis Ende Jänner 2020 – im Grunde nichts geändert: Bei Neuanmeldung des Antenne Plus-Pakets gibt es bei 24-monatiger Bindung ein 32” TV-Gerät plus Modul um 0,- Euro, bei Neuanmeldung des Antenne Plus-Pakets und 12-monatiger Bindung erhalten Kunden das simpliTV-Set bestehend aus Box oder Modul plus Antenne um 0,- Euro.

Außerdem ersetzt beim simpliTV-Set Modul ab Jänner 2020 eine neue aktive Indoor-Antenne von Funke die bisherige Set-Variante mit Kathrein-Antenne. Diese Änderung betrifft allerdings nur das simpliTV-Set Modul. Die bisherige Kathrein-Antenne (Einzelprodukt, ohne Modul) wird voraussichtlich noch bis Ende Q2 ausgeliefert.

Spezifikationen und Merkmale der neuen simpliTV Antenne:

Empfangsbereich UHF: 470-790 MHz

Einfache Ausrichtung für optimalen DVB-T2-Empfang

Für horizontale bzw. vertikale Signal-Polarisation

Verstärkung aktive Antenne 15 dBi

Fernspeisung 5 V/40 mA über den Antennenausgang durch die angeschlossene simpliTV-Box bzw. über das Koaxial-USB-Kombikabel durch das TV-Gerät

Zur Verwendung nur in Innenräumen

Anschluss: F-Buchse