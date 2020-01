Neue Möglichkeiten dank interaktivem DuoBoard

BenQ mit innovativen Display- und Projektorenlösungen auf der ISE 2020

Wolfgang Schalko | 09.01.2020

BenQ präsentiert auf der ISE vom 11. bis 14. Februar 2020 am Stand 1-N10 eine Reihe von Neuheiten.

BenQ stellt vom 11. bis 14. Februar 2020 im Rahmen der ISE in Amsterdam gleich mehrere Neuheiten vor. Neben Lösungen für die Bereiche ProAV und Einzelhandel bilden interaktive Lernumgebungen sowie die moderne Arbeitswelt in Corporate-Umgebungen zwei Schwerpunkte des Messeauftritts auf dem BenQ Stand 1-N10.

Als BenQ Highlight der ISE 2020 feiert das neue DuoBoard Premiere. Das plattformunabhängige Interactive Flat Panel (IFP) ist für größere Konferenzräume konzipiert und unterstützt mit seiner Display-Technologie die gleichzeitige Anzeige von zwei verschiedenen Betriebssystemen auf einem Bildschirm. Diese Komplettlösung mit Anzeige-, Whiteboard- und Videokonferenzfunktionen kann einzeln oder für einen erweiterten Arbeitsbereich auch als Duo, bestehend aus zwei über Sensoren verbundenen IFPs, verwendet werden. Für Unternehmensumgebungen, in denen eine fortschrittliche Anzeigelösung ohne Touch-Anwendung benötigt wird, stellt BenQ die neue CS-Serie vor.

Mit eindrucksvollen Anwendungsszenarien, wie zB. einer Projektion von fliegenden Marionetten, sorgen die BenQ Neuzugänge im Laserprojektoren-Portfolio für die Aufmerksamkeit der Messebesucher. Die lichtstarken Modelle LU951ST und LK953ST eignen sich dank der Short Throw-Technologie sowohl für den Einsatz in Geschäftsräumen als auch in Museen, an Flughäfen und Bahnhöfen.

Als Hersteller des weltweit ersten von Pantone validierten Digital Signage-Displays ergänzt BenQ diese Serie um weitere Modelle. Die zertifizierten Displays gewährleisten eine hohe Farbtreue und sind damit für den Einsatz im Einzelhandel und in geschäftlichen Umgebungen bestens geeignet. Videos werden mit absoluter Farbpräzision wiedergegeben, Standbilder wirken lebendiger, Entwurfsarbeiten brillieren.

BenQ eröffnet dem Retail-Bereich mit der Vorstellung von zwei neuen Stretch-Displays zahlreiche neue Möglichkeiten, Regalflächen zu optimieren, um Verbraucher anzusprechen und Einnahmen zu steigern. Am Messestand können Interessenten beispielsweise das doppelseitige 38 Zoll große Stretch-Display BH3801D im Einsatz erleben und sich von den Touch-Funktionen des 24 Zoll großen BH2401T überzeugen.

Mit dem drahtlosen Präsentationssystem BenQ InstaShow WDC20C ergänzt BenQ die Serie der drahtlosen Kollaborationsgeräte um eine USB-C-kompatible Lösung. Die einrichtungsfreie Lösung vereinfacht die Kommunikation zwischen dem Display im Konferenzraum und den mitgebrachten Geräten enorm. Mit nur einem Knopfdruck lassen sich Bildschirminhalte von mitgebrachten Devices auf das Display übertragen. Das BenQ InstaShow WDC20C ermöglicht eine geteilte Bildschirmspiegelung von bis zu vier Geräten über das eigene gesicherte Netzwerk.

Die Besucher der ISE 2020 können die Vorteile der exklusiven Softwareplattformen von BenQ kennenlernen. Diese ermöglichen die Interoperabilität zwischen Display-Management und Unternehmenssicherheit, Device Management Solution (DMS), Account-Management-Systemen (AMS) und Kollaborationslösungen.