„Best of der Jubiläumsaktionen aus 2019“

Küche&Co verlängert Jubiläumsjahr

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 09.01.2020

Küche&Co verlängert das Jubiläumsjahr 2019 und bietet seinen Kunden 2020 ein Best of der Jubiläumsaktionen aus 2019, wie Österreich GF Michael Stangl berichtet. (Foto: Küche&Co)

2019 war für Küche&Co ein Jubiläumsjahr anlässlich des 30. Geburtstages. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2020 und Küche&Co „feiert“ weiter. Soll heißen: „Die Kunden erwartet im Jänner ein Best of der Jubiläumsaktionen aus 2019. Die Besonderheit dabei ist, dass sich jeder Küchenkäufer seine individuelle Zugabe selber aussuchen kann“, erklärt Österreich GF Michael Stangl.

Das Jubiläumsjahr von Küche&Co anlässlich des 30. Geburtstags ist offiziell seit dem 31. Dezember 2019 zwar vorbei – „die größte Küchenparty geht aber weiter“, sagt das Küchen Franchisesystem. Das heißt: Im Jahr 2020 erwarten die Kunden von Küche&Co also ein Best of der Jubiläumsaktionen aus 2019. Dabei kann sich jeder Küchenkäufer seine individuelle Zugabe selbst aussuchen. Zur Wahl stehen bei einem Küchenkauf ab 6.000 Euro die Zugaben eines Küchenvollschutzes, eines Sonos-Lautsprechers, einer Küchenmaschine von KitchenAid oder eines Wellnesswochenendes.

Die Zugaben

Küche&Co Österreich GF Michael Stangl erklärt: „Der Küchenvollschutz bietet dem Kunden eine 5-Jahres-Garantie, die alle Kücheneinrichtungsteile umfasst, die in der Garantieurkunde aufgeführt sind. Der Sonos One Speaker mit integrierter Sprachsteuerung überzeugt mit seiner einfachen Handhabung und raumfüllenden Akustik. Mit der KitchenAid Küchenmaschine wird jede Geburtstagsvorbereitung zum Kinderspiel: Ob Torte oder aufwendiges Mehrgang-Menü, der fleißige Küchenhelfer unterstützt unermüdlich. Beim gratis Wellnesswochenende kann man eine Auszeit genießen und die Fertigstellung der eigenen Traumküche feiern. Zusätzlich zu den Aktionen gibt es weiterhin die 20-Tage-Lieferung und die 0%-Finanzierung.“

„Die Küche&Co Berater unterstützen ihre Kunden – von Design über Ausstattung bis hin zur Anordnung der einzelnen Elemente“, wie Stangl erläutert. „Ob Formate, Farben, Fronten oder Griffe – die Möglichkeiten zur Gestaltung einer neuen Küche sind vielfältig“, so der GF und er ergänzt: „Die Küchenexperten stehen auch bei den einzelnen Schritten von der Aufbauplanung bis hin zur Umsetzung in den eigenen vier Wänden zur Verfügung. Für eine individuelle Beratung kommen die Profis auch kostenfrei nach Hause und entwerfen dort mit einem 3D-Küchenplaner eine fotorealistische Darstellung der neuen Küche.“