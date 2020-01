Bitkom: „Jeder Zweite schaut auf andere“

Kundenbewertungen als wichtige Entscheidungshilfe

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 13.01.2020

Bitkom fragte deutsche Konsumenten, ob sie Kundenbewertungen in Online-Shops als Entscheidungshilfe vor dem Kauf nutzen. (Grafik: Bitkom)

Vor dem Kauf eines Produktes einen Blick ins Internet zu werfen, um sich schlau zu machen, ist gelebter Alltag. Bitkom hat sich dieses Vorgehen genauer angesehen und festgestellt: 56% der Online-Shopper nutzen Kundenbewertungen als Entscheidungshilfe. Vor allem Jüngere schauen, welche Erfahrungen andere Käufer gemacht haben.

Viele deutsche Konsumenten schauen beim Online-Shopping erst auf die Bewertungen anderer Kunden, bevor sie sich schließlich entscheiden: Mehr als jeder zweite Online-Shopper (56%) gibt an, dass Kundenbewertungen in den Shops eine wichtige Entscheidungshilfe beim Kauf darstellen. Bei den Frauen ist dieses Verhalten dabei etwas ausgeprägter als bei den Männern: 62% der Online-Shopperinnen setzen auf Bewertungen, bei den männlichen Online-Shoppern sind es 50%.

Die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zeigen auch, dass die Meinung anderer Käufer vor allem für die Jüngeren wichtig ist: 66% der 16- bis 29-Jährigen und 61% der 30- bis 49-Jährigen geben an, Online-Bewertungen vor dem Kauf zu lesen. Bei den 50- bis 64-Jährigen sind es 49% und bei den über 65-Jährigen 39%. „Unabhängige Bewertungen können eine gute Entscheidungshilfe vor einem Online-Kauf sein“, sagt Rebekka Weiß, Leiterin Vertrauen & Sicherheit beim Bitkom. „Dabei gilt bei Dienstleistungen wie bei Waren: Sicherheit und Vertrauen sind für die Kunden von Online-Shops essenziell und Bewertungen tragen maßgeblich zum Vertrauen in den Onlinehandel bei. Davon profitieren auch die Händler: Wer viele gute unabhängige Bewertungen erhält, kann damit die Qualität seiner Ware oder Dienstleistung nachweisen und macht sich so für zukünftige Kunden attraktiv.“

Andere wichtige Entscheidungshilfen sind für Online-Shopper laut Bitkom-Erhebung auch Preisvergleichsseiten: 48% geben an, diese generell vor dem Kauf zu nutzen. 41% setzen auf Tipps, die ihnen Freunde oder Verwandte gegeben haben, 36% greifen auf Testberichte in TV, Online- oder Printmedien zurück. Lediglich jeder Vierte (24%) nutzt die Webseiten der jeweiligen Händler als Entscheidungshilfe. Andere Quellen im Internet werden im Vergleich weniger genutzt: 19% der Online-Shopper lesen Online-Foren oder Blogs zu bestimmten Produkten, bevor sie sich für den Kauf entscheiden. Für 14% sind soziale Netzwerke eine wichtige Entscheidungshilfe.