Ambient Kühl-& Warmhalteplatte sowie Multi-Stecker Pro sind „ausgezeichnete Produkte“

WMF erhält KüchenInnovations-Preis

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 17.01.2020

WMF wurde für zwei seiner Produkte mit dem Preis „KüchenInnovation des Jahres 2020 - Ausgezeichnetes Produkt“ ausgezeichnet. Da WMF bereits zum dritten Mal prämiert worden ist, erhält die Marke zudem den Sonderpreis „Lieblingsmarke in Gold“ – eine Auszeichnung, die nur im Drei-Jahres-Rhythmus vergeben wird.

Erneut heimste Kleingeräteexperte WMF zwei Auszeichnungen ein. Die Ambient Kühl-& Warmhalteplatte sowie der WMF Ambient Multi-Stecker Pro erhielten den Konsumentenpreis „KüchenInnovation des Jahres 2020 - Ausgezeichnetes Produkt“.

Der Konsumentenpreis „KüchenInnovation des Jahres 2020 – Ausgezeichnetes Produkt“ basiert auf einem zweistufigen Verfahren, bei dem zum einen eine Expertenjury und zum anderen Konsumenten Produkte für ihre „hervorragende Produktleistung und hohe Verbraucherorientierung“ auszeichnen.

Dieses Jahr zählen die WMF Ambient Kühl-& Warmhalteplatte sowie der WMF Ambient Multi-Stecker Pro zu den Gewinnern. Da WMF bereits zum dritten Mal prämiert worden ist, erhält die Marke zudem den Sonderpreis „Lieblingsmarke in Gold“ – eine Auszeichnung, die nur im Drei-Jahres-Rhythmus vergeben wird.

„Die Wahl unserer Produkte aus der WMF Ambient-Serie zur ‚KüchenInnovation des Jahres 2020‘ freut uns sehr, insbesondere weil es sich auch um einen Konsumentenpreis handelt. Damit wird die erfreuliche Serie an Preisverleihungen für unser erfolgreiches Produktsegment Ambient fortgeschrieben. Wir sind sehr stolz darauf, dass unser unternehmerischer Mut, mit WMF Ambient ein völlig neues Produktsegment zu kreieren, in so kurzer Zeit nicht nur die Meinungsbildner der Branche, sondern auch die Konsumenten überzeugen konnte“, sagt Martin Ludwig, Senior Vice President International Strategy & Product Creation|Managing Director WMF CE.

Die Auszeichnung erfolgt auf Basis der Kriterien Funktionalität, Design und Materialbeschaffenheit. Verliehen wird der Preis am 8. Februar von der Initiative LifeCare auf der Messe Ambiente in Frankfurt. Übrigens: Bereits vergangenes Jahr konnte mit dem WMF Ambient Sekt- & Weinkühler ein Produkt aus der gleichnamigen Produktserie die Jury überzeugen.

WMF Ambient Kühl- & Warmhalteplatte

Die WMF Ambient Kühl- & Warmhalteplatte sieht nicht nur edel aus, sondern ist auch sehr funktional: Warme Gerichte können durch die vier voreingestellten Temperaturstufen zwischen 50 und 110 ° C warmgehalten werden: „Gan z gleich ob Pizza, Quiche, Suppen oder auch ein Bratentopf – jede Speise behält ihre optimale Ess-Temperatur“, sagt WMF. Dank des separaten Kühlelements bleiben aber auch Käse, Obst oder Dessert bis zu zwei Stunden frisch und auf optimaler Temperatur. Die Glasoberfläche ist abnehmbar und so zudem einfach zu reinigen.

Das Design der Ambient Kühl- & Warmhalteplatte präsentiert sich mit einem Gehäuse aus mattiertem Cromargan. Für schöne Effekte sorgt zudem das jederzeit frei zuschaltbare WMF Ambient Light: „Es rückt Speisen und Umgebung mittels indirekter Beleuchtung auf dem Tisch in ein ganz besonderes Licht – in drei Helligkeitsstufen einfach bedienbar mit der WMF Easy Touch Technologie“, ergänzt der Hersteller

Die WMF Ambient Kühl- & Warmhalteplatte ist zu einem UVP von 129,99 Euro im Handel verfügbar.

WMF Ambient M ulti-Stecker Pro

Multi-Stecker werden häufig so platziert, dass man sie nicht sieht. Das liegt ua daran, dass sie nicht unbedingt attraktiv anzusehen sind. Der WMF Ambient Multi-Stecker Pro ist da anders. Er ist schlicht und stilvoll gestaltet, mit einem Gehäuse aus hochwertigem Cromargan und mit einem individuell ein- und ausschaltbaren Ambient Light. Der Multi-Stecker Pro verfügt über drei Steckdosen und zwei USB-Anschlüsse, zB zum Laden von Smartphones.

Der WMF Ambient Multi-Stecker Pro ist zu einem UVP von 29,99 Euro im Handel verfügbar.

WMF Produktsegment Ambient

WMF erklärt das Produktsegment Ambient wie folgt: „Kochen und Wohnen rücken immer enger zusammen. Die wachsende Beliebtheit offener Küchen, die zunehmend mit dem Wohnzimmer verschmelzen, ist Ausdruck dieser Entwicklung. So stehen auch in der Küche immer mehr hochwertige, dekorative und funktional-praktische Einrichtungsgegenstände im Mittelpunkt. Neue Trends, wie das Urban/Indoor Gardening, finden in den neuen Wohn-/Kochkombinationen immer größeren Anklang. Mit dem Produktsegment Ambient bieten wir die dafür passenden Produkte für eine tolle Atmosphäre – in edlem Cromargan-Design, stilvoll illuminiert mit dem WMF Ambient Light und einfach bedienbar durch die WMF Easy Touch-Technologie. Die Ambient-Serie umfasst aktuell folgende Produkte: den Kräuter @home Single mit passendem Pflanzenlicht und dessen großen Bruder, den Kräuter @home, einen Sekt- & Weinkühler, eine Kühl-& Warmhalteplatte, den Aroma Diffusor sowie eine Steckdosenleiste.“