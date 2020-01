350 Standorte – 129 Gemeinden

A1 startet mit 5G

Telekom Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 20.01.2020 |

Großer Rahmen: Heute gaben Bundeskanzler Sebastian Kurz (m.), gemeinsam mit A1 Telekom Austria Group CEO Thomas Arnoldner, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, sowie MArcus grausam, CEO A1 Österreich, im Bundeskanzleramt den Start von A1 mit 5G bekannt. (© Dominik Schebach)

Nun startet auch A1 mit dem 5G-Sendebetrieb. Zum Start des neuen Netzes sollen 350 Standorte in 129 Gemeinden zur Verfügung stehen, wie heute, im Rahmen einer Pressekonferenz gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie den Bundesministerinnen Margarete Schrammböck sowie Elisabeth Köstinger, im Bundeskanzleramt bekannt gegeben wurde.

„Wir wollen, dass Österreich ein Vorreiter der Digitalisierung in Europa ist. Dafür braucht es eine flächendeckende Breitband-Versorgung. Deswegen freut es mich, dass A1 sich für einen schnellen Ausbau seiner 5G-Infrastruktur entschieden hat, und dass nicht nur in den urbanen Gebieten sondern auch in den ländlichen Regionen Österreichs“, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der Pressekonferenz.

A1 Telekom Austria Group CEO Thomas Arnoldner hat in diesem Zusammenhang vor allem die Stärken von A1 beim Netz hervorgehoben: „5G ist das iPhone der Mobilfunknetze. In Kombination mit unserem Glasfasernetz resultiert das in nun im größten 5Giganetz.“ Er sieht in diesem Zusammenhang A1 als einen Treiber der zukünftigen Digitalisierung Österreichs und als Basis einer Vielzahl von neuen Diensten.

Sendebetrieb startet am Wochenende

Den offiziellen Betrieb wird das 5G-Netz von A1 am kommenden Samstag, dem 25. Jänner, abends aufnehmen. Insgesamt 350 Standorte in 129 Gemeinden in ganz Österreich werden dann auf Sendung gehen – und der Ausbau soll laufend weiter voranschreiten, wie auch Marcus Grausam, A1 Österreich CEO, erklärt hat: „Leistungsfähige Netze sind die Lebensadern dieses Jahrhunderts. Wir haben uns für den 5G-Start intensiv vorbereitet. Jetzt ist es soweit und wir werden unser Netz weiter ausbauen.“

Laut Grausam sollen die Investitionen in den Netzausbau 450 Mio. Euro betragen. Die entsprechenden Tarife und Preise werden allerdings erst mit dem kommerziellen Start des Netzes am 27. Jänner 2020 veröffentlicht werden.

Zudem ist die Auswahl bei den Endgeräten noch beschränkt: Gestartet wird mit einem Angebot aus drei Samsung-5G-Smartphones (darunter auch das Samsung Galaxy Fold) sowie dem ZTE Axon 10Pro 5G. Außerdem hat A1 auch einen 5G-Router im Programm.

Zur Tarifgestaltung verriet Grausam nur so viel: „Wir werden mit unserem Angebot ab Montag am POS sein. Dazu werden wir Unlimited Tarife kombiniert mit Priority Services bringen. Dazu kommen wir auch mit einem neuen Glasfaser-Angebot mit garantierter Bandbreite sowie ebenfalls mit Priority-Services (z.B. Hotline) in den Handel.“