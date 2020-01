40.000 Pakete

Electronic4you mit Rekordzahlen im Weihnachtsgeschäft 2019

Die Branche | 2 | | Dominik Schebach | 20.01.2020

Nicht nur ausländische Versandhändler konnten im vergangenen Weihnachtsgeschäft punkten. Auch Electronic4you meldet für die Zeitspanne, beginnend mit Black Friday bis 10. Jänner 2020, Rekordzahlen bezüglich Umsatz und Paketversendungen.

Philipp Majdic, Prokurist und zukünftiger Betriebsnachfolger, über das Ergebnis des abgelaufenen Weihnachtsgeschäftes: „Der teilweise schleppende Geschäftsgang in den ersten zwei Quartalen des laufenden Wirtschaftsjahres 2019/2020 konnte durch das hervorragende Weihnachtsgeschäft mehr als Wett gemacht werden.“ Demnach wurden in diesem Zeitraum rund 40.000 Pakete versandt. Der Umsatz stieg um 25% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. In einzelnen Produktgruppen wie Smartphones und Kopfhörern wurden die verkauften Stückzahlen gar verdoppelt.

Nach Ansicht von Majdic habe sich damit das Geschäftsmodell mit österreichweiten Abholshops sowie Online-Shopping bewährt. Besonders bewährt habe sich die „A-Marken-Politik“ im Internet, samt Service-Angebot. So werden bei der Zustellung von Haushaltsgroßgeräten Dienstleistungen wie Liefern, Aufstellen, Entsorgung des Altgerätes usw angeboten. Damit könne sich electronic4you laut Majdic von den meisten anderen Unternehmen in der Branche unterscheiden.