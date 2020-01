Vorreiter für die Energie- und Klimawende

Neue, zukunftsweisende Ausrichtung der WEBUILD Energiesparmesse Wels

Hintergrund Bilder Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 21.01.2020 |

Die Energiesparmesse Wels ist seit 35 Jahren Anlaufstelle für Visionäre, Um- und Querdenker, für erneuerbare Energien, Energie-Effizienz und für nachhaltiges und innovatives Bauen und Wohnen – und richtet sich mit dem Namenszusatz WEBUILD nun neu aus. (© Messe Wels/M_Pelzl)

Die Messe Wels will einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende Europas leisten und präsentierte die zukünftige Ausrichtung der Energiesparmesse unter dem Motto „Unsere Zukunft baust du“. „Wir haben das Konzept der Energiesparmesse neu gedacht – die WEBUILD soll in Zukunft die führende Plattform für die Herausforderungen der Energie- und Klimawende sein“, erklärte Messedirektor Robert Schneider.

Verbunden mit dem neuen Auftritt der Energiesparmesse als „WEBUILD Energiesparmesse Wels“ wurde ein Manifest (Anm.: als PDF im Anhang) verfasst, das als klare Botschaft an Aussteller, Fachbesucher und Häuslbauer gerichtet ist. Es fasst die Werte, Ideen und Ideale, für die die Energiesparmesse bereits seit Jahrzehnten steht, zusammen und passt sie an die Herausforderungen und Trends der Zukunft an.

Mit der neuen Positionierung als WEBUILD Energiesparmesse Wels sollen kommende Generationen und die Fachbesucher von morgen zusätzlich angesprochen werden. Sie ist ausgerichtet auf eine reflektierende Gesellschaft, für die ein digitales Umfeld State of the Art ist und der zukünftige Entwicklungen ebenso wichtig sind wie nachhaltige Konzepte. Die Energiesparmesse Wels ist seit jeher Vorreiter für Innovationen und neue Technologien weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Diese Vorreiterrolle und internationale Geltung werden auch in den kommenden Jahren von größter Bedeutung sein. Der internationale Anspruch sowie der Aspekt über den Tellerrand zu blicken, wird mit der zukünftigen Ausrichtung und der neuen Namensgebung der Energiesparmesse als WEBUILD Energiesparmesse Wels noch verstärkt.

Die bewährten und geschätzten Konzepte der Messe – Beratung, Überblick und neueste Innovationen der Aussteller – sind nach wie vor der Kern der Marke und werden zukünftig mit neuen Aspekten wie Start-Up-Ideen, Zukunftstalks und Klimawandel ergänzt und erweitert.

Die WEBUILD Energiesparmesse Wels will im digitalen Zeitalter eine exklusive und wichtige Plattform darstellen, auf der Menschen über das Produkt hinaus die Marken der Aussteller fühlen und sie emotional erleben können – persönlich, haptisch und multisensorisch. Die neue Positionierung fokussiert sich besonders auf diese aktuellen Entwicklung am Messemarkt sowie darauf, den Ausstellern eine zukunftsorientierte Möglichkeit zu geben sich zu präsentieren, und bietet in einem digitalisierten Umfeld eine exklusive Möglichkeit, einfach eine emotionale Bindung zum jeweiligen Unternehmen entstehen zu lassen.

Im Mittelpunkt der WEBUILD Energiesparmesse Wels stehen nach wie vor die Aussteller und die Besucher und die damit verbundenen Anforderungen, Innovationen und Fragen, die rund um das Generationenthema Hausbau und Haussanierung anfallen. Die Messe bietet allen Besuchern – ob Fachbesucher oder privater Häuslbauer – die Möglichkeit, eine zukunftssichere Entscheidung zu treffen, die eine innovative wie auch nachhaltige Zukunft des Bauens und Wohnens sicherstellt. Sie ist eine Einladung an alle Menschen, die unsere Umwelt reflektiert wahrnehmen, etwas verändern, beitragen und aktiv mitgestalten wollen. Denn, was immer du baust, wird eines Tages dein Vermächtnis sein.

Jährlicher Branchenevent für Fachbesucher

Die Fachwelt der Heizungs- und Energiebranche trifft sich auch 2020 auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels – der führenden Messe für moderne Heiztechnologie, Leitmesse in Zentraleuropa für Biomasse und erneuerbare Energieformen wie Photovoltaik – und bietet innovative Ideen, fachlichen Austausch und zukunftssichere Entscheidungsmöglichkeiten kombiniert mit kreativen Entwicklungen im Badbereich ebenso wie Designtrends und Sanitärtechnik in Perfektion.

So entsteht alljährlich Österreichs Zentrum für moderne Baustoffe und innovative Gebäudelösungen. Mit dem hervorragenden Angebot der Aussteller ist die WEBUILD Energiesparmesse das Zentrum für moderne Baustoffe und bietet einen eindrucksvollen Überblick innovativer Gebäudelösungen.

Das Fachbesucher-Angebot im Überblick:

Rahmenprogramm Mittwoch, 4. März (SHK-Fachbesuchertag):

Zukunftsforum Energie: Aktuelle Trends, Innovationen und Neuigkeiten aus Forschung und Entwicklung der Branche ǁ Halle 19, Zukunftsforum Energie, ab 10 Uhr

Podiumsdiskussion: NACHGEFRAGT: Bruttopreisabsenkung – Warum ist das bei Ihnen so viel teurer? ǁ Halle 19, Zukunftsforum, ab 15 Uhr

Rahmenprogramm Donnerstag, 5. März (Bau- und SHK-Fachtag):

Zukunftsforum Energie: Aktuelle Trends, Innovationen und Neuigkeiten aus Forschung und Entwicklung der Branche ǁ Halle 19, Zukunftsforum Energie, ab 10 Uhr

Podiumsdiskussion: Die Zukunft des energiesparenden und umweltgerechten Bauens ǁ Halle 1, BauArena, ab 16 Uhr

B2B-Abend Event: „Lange Nacht des Baus“ ǁ Messehalle 3, 4 und 5, ab 18 Uhr

Zukunftssicheres Bauen und Wohnen in natura erleben

Die WEBUILD Energiesparmesse Wels ist die erste Infoquelle für alle Fragen zum Thema Hausbau – ob Neubau, Renovierung, Sanierung oder Modernisierung, ob eine neue Heizung, ein modernes Bad oder eine neue Inneneinrichtung.

Die Programmhighlights von Fr – So, 6. – 8. März, im Überblick:

Themenschwerpunkte: Sanierung, BauArena, innovative Dämmstoffe, erneuerbare Energie, zukunftssichere Technologien, kreative Badlösungen, AdieuÖl – Jetzt raus mit der Ölheizung!

Sonderschauen: NEU: „Biomasse-Innovationen aus OÖ”, E-Auto & Smart Home, Dämmstoffe-Schau: Welcher Dämmstoff passt zu meinem Haus?

Preisgekrönte Innovationen: Energie Genie Award – innovative Entwicklungen im Sektor Bau und Energie erhalten alljährlich diese Auszeichnung; Blue Innovation Award – Design Trends und innovative Technik im Bad Sektor werden ausgezeichnet.

Beratung & Vorträge:

OÖ Energiesparverband – Halle 20, täglich ab 10 Uhr – beste Beratungen und praktische Impulsvorträge

Fachvorträge – Halle 20, 2. OG, TGZ, täglich ab 10:30 Uhr – innovative Vorträge rund um Trendthemen des Hausbaus und der Renovierung

Zukunftsforum Energie – Halle 19, täglich ab 10 Uhr – Trends und Innovationen der Energiebranche

BauArena – Halle 1, täglich ab 10 Uhr – praktische Tipps und wichtige Infos für das persönliche Traumhaus

WEBUILD Energiesparmesse Wels 2020

UNSERE ZUKUNFT BAUST DU

Publikumstage: Freitag, 6. März bis Sonntag, 8. März 2020

SHK-Fachtag: Mittwoch, 4. März 2020

Bau- und SHK-Fachtag: Donnerstag, 5. März 2020

Öffnungszeiten: täglich 9 – 17 Uhr

www.energiesparmesse.at