Hauptpreis gesponsert

Nabo unterstützt die „Dancer against Cancer”-Gala

Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 23.01.2020

Nabo unterstützt die kommende Dancer against Cancer Gala in der Wiener Hofburg mit Sachpreisen.

Dancer against Cancer ist ein Charity Project, das mit der Gala in der Wiener Hofburg am 7. März 2020 seinen Höhepunkt erreicht. Nabo unterstützt die diesjährige Veranstaltung als Sponsor des Tombola-Hauptpreises.

Der Verein Dancer against Cancer arbeitet komplett ehrenamtlich, sodass 100% aller Einnahmen der Österreichischen Krebshilfe gespendet werden. Bis dato konnten bereits 950.000 Euro gesammelt und für Projekte der Österreichischen Krebshilfe bereitgestellt werden.

Bei der heurigen 14. Dancer against Cancer Gala leistet auch Nabo einen Beitrag in Form von Sachpreisen: Mit dem Nabo 55 UA8500 stellt man den Hauptpreis und mit den Nabo EAR DOTS außerdem hochwertige Zusatzpreise für die Tombola Verlosung zur Verfügung.

„Wir freuen uns, Teil diese großartigen Projekts sein zu dürfen und unseren Teil dazu beitragen zu können”, sagt Baytronic Produkt- Marketingmanager Jan Königsberger zu dem Engagement.