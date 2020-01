Im TÜV-Test

Wertgarantie erhält Bestnoten für Kundenservice

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 23.01.2020

Wir wollen Anrufern beim ersten Anruf sofort und unkompliziert helfen, ohne dass ein Kunde ewig in einer Warteschleife hängt oder dreimal weiterverbunden wird“, erklärt Melanie Doernberg, vom Wertgarantie Kundenservice. Die Kunden belohnten diese Einstellung mit Bestnoten bei einer Befragung durch den TÜV Rheinland. (© Sebastian Krahforst | Wertgarantie)

Jeder Anrufer hat seine individuellen Anliegen und oft auch einen Grund zum Ärgern. Dennoch konnte das Wertgarantie-Kundenservice auch 2019 wieder brillieren. In einer repräsentativen Umfrage des TÜV Rheinlands im vergangenen Dezember erreichte Wertgarantie auf einer Schulnotenskala eine Durchschnittsnote von 1,62.

Gelebt wird diese Service-Einstellung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Wertgarantie Kundenervice, wie Melanie Doernberg. „Es passiert ganz oft, dass mir die Kunden am Telefon sagen: ‚Das war ja schnell und unkompliziert‘“, erzählt Doernberg aus ihrem Berufsalltag. „Wir wollen Anrufern beim ersten Anruf sofort und unkompliziert helfen, ohne dass ein Kunde ewig in einer Warteschleife hängt oder dreimal weiterverbunden wird. Man muss sich Zeit nehmen. Wenn es mal ein paar Minuten länger dauert, dann ist das so, dafür ist der Kunde nach dem Gespräch zufrieden. Meine Erfahrung ist: Die Kunden sind immer glücklich, wenn sie Hilfe bekommen. Es ist jedes Mal wieder schön, wie sie sich freuen, wenn man ihnen am Ende helfen konnte.“ Deswegen sei die Bewertung durch die Umfrage des TÜV Rheinlands auch eine wichtige Bestätigung und tolle Belohnung für das Team, wie Doernberg weiter ausführt.

Im Gesamtergebnis bestätigten die Befragten erneut die hervorragenden Leistungen aus den Vorjahren: Rund 97% sind mit dem Kundenservice „sehr zufrieden“ bzw. „zufrieden“, 98% der Befragten würden Wertgarantie „bestimmt“ oder „wahrscheinlich“ Freunden oder Bekannten weiterempfehlen.

Im Vordergrund der TÜV-Befragung standen u. a. die fachliche Kompetenz, das Engagement und die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Des Weiteren wurde nachgefragt, wie schnell, flexibel und unkompliziert die Abwicklung bei Eintreten eines Schadens ist. „Mein Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es mit ihrem Einsatz geschafft haben, die hervorragende Note aus dem Vorjahr noch zu toppen“, hebt Henning Jauns, Bereichsleiter Kundendienst bei Wertgarantie, hervor.