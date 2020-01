Einstieg ins vernetzte Wohnen

Hama: So wird die Steckdose smart

Mit der smarten WiFi-Steckdose bietet Hama ein Produkt für den Einstieg ins vernetzte Wohnen.

Zubehöranbieter Hama hat sich beim vieldiskutierten vernetzten Wohnen auf die Fahnen geschrieben, technische Hemmschwellen und Berührungsängste abzubauen. Es ist wichtig, dass die smarten Produkte den Alltag erleichtern und nicht mit komplizierter Bedienung nerven.

Die Hama WiFi-Steckdose wird beispielsweise einfach in die bereits vorhandene gesteckt und schon kann’s losgehen. Jedes jetzt daran angeschlossene Gerät wird ganz ohne lästige Umbauten und ohne zusätzliches Gateway smart und kann via App am Smartphone programmiert und gesteuert werden. So ersetzt die WiFi-Steckdose beispielsweise die gute alte Zeitschaltuhr. Die Aquariumbeleuchtung endet wochentags um 20 Uhr, am Wochenende zwei Stunden später. Es lassen sich aber auch Szenen programmieren. Dann schaltet sich die Stehlampe im Wohnzimmer immer bei Sonnenuntergang ein und wird gedimmt, sobald der Fernseher läuft.

Wer will, kann übrigens auch Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistent einbinden, sodass dann alle Komponenten aufs Wort hören.

Die smarte WiFi-Steckdose ist für 17,99 Euro (UVP) erhältlich.