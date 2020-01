Editor's Choice Hot! CB Austria übernimmt Distribution in Österreich

Auf ein Neues: Blumberger holt sich Loewe wieder ins Boot

Multimedia Bilder | 1 | | Wolfgang Schalko | 28.01.2020 |

Ab Februar ist das Loewe Produktportfolio bei CB Austria ab Lager verfügbar.

Mitte 2019 stellte Loewe in Kronach insolvenzbedingt den Betrieb ein. Was von CB Austria im Herbst des Vorjahres als „Notnagel” für den heimischen EFH angelaufen ist, wird – mit dem neuen Eigentümer Skytec in Kronach im Rücken – nun zur Dauerlösung: Christian Blumberger unternimmt einen neuen Anlauf als Österreich-Distributor der Premiummarke.

CB Austria und Loewe gehen also wieder gemeinsame Wege – wenngleich unter etwas anderen Voraussetzungen in der Vergangenheit. Nach der neuerlichen Insolvenz des Premiumherstellers im Vorjahr soll spätestens Anfang April die (OLED-)Produktion in Kronach wieder anlaufen, die restlichen Geräte sollen wie gehabt von Hisense – das als Technologiepartner weiterhin im Boot bleibt – kommen. Dem Handel soll das gleiche Sortiment wie bisher zur Verfügung stehen, dh die Serien bild 1, 3, 5 und 7 sowie die Audio-Produkte – durch die Bank zu ebenfalls unveränderten Preisen. Erste Produktneuheiten hat der neue Eigentümer Skytec für die IFA im September angekündigt. Auch in puncto Vertrieb setzt man auf Kontinuität: Das Hauptaugenmerk gilt den Regionen DACH und Benelux und es wird weiter ein selektives Händlerkonzept geben, bei dem die schon bisher autorisierten Fachhändler im Fokus stehen.

Um die lückenlose und rasche Versorgung der Händler sicherzustellen, bestückt sich CB Austria gerade entsprechend mit Ware: „Ab Februar ist die Produktpalette von Loewe bei uns ab Lager verfügbar”, betont GF Christian Blumberger, der nach der – bereits erfolgten – Vorab-Information der Händler mit diesen nun in Meetings vor Ort bzw regionalen Händlerstammtischen die neue Situation und das weitere Vorgehen klären will. Auch der neue Eigentümer und Loewe-CEO Aslan Khabliev hat sich bereits zu einem Besuch Mitte Februar angekündigt, bei dem weitere Gespräche mit den Fachhandelspartnern geplant sind.

„Wir wollen die Händler wieder an Bord holen. Diese die werden uns ihre Sorgen und ihren Frust klagen, ganz klar. Wir wollen versuchen, da zu helfen – in welcher Form auch immer. Wir haben sicher nicht das goldene Füllhorn parat, aber definitiv ein Budget für besondere Härtefälle”, schickt Blumberger voraus. Das Thema Garantie/Gewährleistung will Blumberger in der bisherigen Form beibehalten und weiterhin über Partner Wertgarantie abwickeln: Alle verkauften Loewe TVs werden dem Spezialversicherer gemeldet, der daraufhin die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten übernimmt – ohne Zusatzkosten für den Händler.

„Loewe ist eine Marke, die der Markt braucht – weil einfach Bedarf an einer Premium-Marke besteht. Und gibt’s in der UE nur zwei: Metz und Loewe, wobei gerade Loewe eingefleischte Kunden hat, die bereit sind, für hochwertige Produkte entsprechend Geld auf den Tisch zu legen. Beim Konsumenten hat der Markenname durch die Ereignisse im Vorjahr zum Glück nur wenig gelitten – und wir werden den Namen und die Marke nicht kaputt machen, dh sicher keine Billigprodukte unter der Marke Loewe bringen”, so der CB-Chef weiter, der Loewe als „sinnvolle Ergänzung” des eigenen Sortiments sieht und sich optimistisch gibt: „Wir werden eine Einstiegsstrategie mit Schaub Lorenz fahren. Darüber ist Hisense positioniert, mit Geräten von 32 Zoll Smart-TV bis 75 Zoll und einem UVP bis maximal ca. 1.400 Euro. Und genau dort beginnt im Prinzip Loewe, bei ca. 1.500 Euro für den bild 3 in 43 Zoll. Das passt perfekt. Ich glaube, wir können in einem Jahr dorthin kommen. Heuer wird zwar sicher ein Jahr des Aufbruchs und des Aufbaus, aber die Bereitschaft der Händler ist ja da, denn die brauchen dieses Konzept und wollen schlussendlich Geld verdienen. Nachdem wir mit Hisense unser Ziel von 5% Marktanteil im Vorjahr erreichen konnten und jetzt Loewe on top an Bord haben, sind wir wieder ein wichtiger Lieferant im TV-Bereich am Markt – schauen wir also, was 2020 bringt.”