Geschäftsführer Deutschland und Internationale Key Accounts

Michael Führlinger wechselt zu emporia

Dominik Schebach | 28.01.2020

„Alle Ampeln stehen auf Grün“. Michael Führlinger soll die Wachstumsstrategie bei emporia maßgeblich vorantreiben. (© emporia)

emporia Telekom will seinen Absatz verdoppeln und sich vor allem auch international stärker aufstellen. Dazu holt sich der Spezialist für Seniorenhandys Verstärkung: Der Linzer Michael Führlinger, zuletzt 18 Jahre geschäftsführender Gesellschafter bei MediaMarkt Linz und Saturn Salzburg, soll die Expansion als zweiter GF von emporia Deutschland sowie Internationaler Key Account maßgeblich vorantreiben.

Es ist gewissermaßen eine Rückkehr. Michael Führlinger hatte bereits Ende 1999 für emporia gearbeitet. Seit vergangener Wocher ist er nun wieder beim Linzer-Handyhersteller an Bord. Der Telekom-Experte soll vor allem internationale Großkunden gewinnen und somit das geplante Wachstum befeuern. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Deutschland, dem derzeit größten Absatzmarkt von emporia. Dort übernehmen nun Karin Schaumberger (CSMO emporia Telekom-Gruppe) und Führlinger die Geschäftsführung.

Derzeit verkauft emporia pro Jahr in Europa rund 600.000 Smartphones und Mobiltelefone. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen damit einen Umsatz von 30 Mio Euro und für das laufende Geschäftsjahr (19/20) wird nach Angaben des Unternehmens ein weiteres Plus von 20% erwartet. „emporia hat jetzt die besten Voraussetzungen, binnen kurzer Zeit den Absatz auf 1,2 Millionen verkaufter Telefone zu verdoppeln“, sagt Führlinger. „Wir haben tolle Smartphones am Markt, spannende Neuentwicklungen in der Pipeline und eine starke Marktpräsenz. Es stehen also alle Ampeln auf Grün.“

„Wir haben mit Michael Führlinger eine echte Kapazität an Bord geholt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit ihm gemeinsam unser Ziel, Marktführer in Europa zu werden, erreichen werden“, erklärt Eveline Pupeter, Alleineigentümerin und Geschäftsführerin von emporia Telecom, zum Neuzugang.

Internationale Expansion

Der Anfang der offensive Expansionsstrategie wurde bereits im November 2019 in Großbritannien gemacht. Ziel ist es, in UK bereits im Jahr 2020 rund eine Viertelmillion Smartphones und Tastenhandys zu verkaufen. Parallel dazu sondiert emporia den Einstieg in weitere High-Potential-Märkte wie etwa Polen und Spanien. In den nächsten drei Jahren sollen zumindest fünf weitere Länder erschlossen werden. Weiterer Bestandteil der Wachstumsstrategie ist der Ausbau des Online-Vertriebs vor allem in den osteuropäischen Staaten sowie die Neu- und Weiterentwicklung von Apps. Zusätzliche Anwendungen, die den Umgang mit dem Smartphone erleichtern sollen, sind laut emporia bereits in der Entwicklung.