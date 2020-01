„Themen, die unser Leben verändern werden“

Saturn: Techniktrends 2020

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 29.01.2020

Saturn präsentiert neun Techniktrends, die uns dieses Jahr höchstwahrscheinlich begegnen werden. Dazu zählt die Sprachsteuerung, die zunehmend in neue Gerätewelten eindringen wird. (Bild: Saturn)

Saturn hat den Jahresbeginn zum Anlass genommen, um die Techniktrends 2020 zu ermitteln, die „unseren Alltag künftig beeinflussen und verändern“ werden, wie der Elektroriese sagt.

5G, 8K, Smart Home, Virtual Reality – es gibt zahlreiche Neu- und Weiterentwicklungen im Technikbereich. Saturn hat die größten Trends zusammengetragen:

Trend 1 – Alles spricht!

„Sprachsteuerung wird 2020 seinen Siegeszug fortsetzen und zum wichtigsten Kommunikationsinterface werden!“, sagt Richard Zweimüller, Vertriebsleiter bei Saturn Österreich. Dabei lernen die aktuellen digitalen Assistenten wie „Siri“, „Alexa“ und „Google Assistent“ mit rasantem Tempo. Waren bisher häufig nur Smartphones, intelligente Lautsprecher und Fernseher – also klassische Bereiche der Konsumentenelektronik – damit ausgestattet, wird Sprachsteuerung zunehmend in neue Gerätewelten eindringen, ist Zweimüller überzeugt. „So werden bald auch Herd, Waschmaschine und Kühlschrank vermehrt mit uns sprechen und uns im Alltag unterstützen.“

Trend 2 – Tragbare Fitness-Coaches

Smarte Trainingsbuddys in Form von Smartwatches und Fitnesstrackern, die unerbittlich und gleichzeitig motivierend auf absolvierte Schritte, Trainingseinheiten, verbrauchte Kalorien und Schlafrhythmus hinweisen, polarisieren, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Saturn verweist auf die „Worldwide Survey of Fitness Trends for 2020“, laut der die tragbaren Fitness-Coaches auch künftig eine führende Rolle im Alltag einnehmen werden. „Der Gesundheits-Fokus wird dabei immer wichtiger, wie schon die letzte Ausrichtung der Apple Watch gezeigt hat. Auch Google will mit seinem Kauf von Fitbit künftig am Wearable-Markt ein ernstes Wort mitreden – man darf gespannt sein!“, kommentiert Zweimüller.

Trend 3 – Mit Smart Home zu mehr Nachhaltigkeit

Smart Home-Anwendungen zählten schon im vergangenen Jahr zu den wichtigsten Hypes im Techniksegment. Zweimüller dazu: „Künftig werden uns smarte Geräte auch vermehrt dabei unterstützen, Energie zu sparen und Ressourcen zu schonen. So erfreuen sich smarte Thermostate, die per App gesteuert werden können, immer größerer Beliebtheit. Damit können Gewohnheiten, Abläufe und Nutzungsverhalten der Bewohner gespeichert und optimiert werden. Gekühlt und geheizt wird dann Anlassbezogen und je nach Bedarf. Auch Heizsysteme lassen sich jetzt verbinden. Die ganzheitliche Vernetzung ermöglicht die Definition unterschiedlicher Szenarien – Temperatur, Licht und andere Parameter können so personen- und raumbezogen gesteuert werden.“

Trend 4 – Nachhaltigkeit

Eines ist klar: Der fortschreitende Klimawandel fordert auch die Technikbranche zu einem Umdenken auf. Nachhaltiges Produzieren und Produktdesign werden heuer und in den kommenden Jahren in den Fokus rücken, ist Saturn überzeugt. „Hersteller werden stärker gefordert sein, auf wiederverwertbare Materialien und eine ressourcenschonende Produktion zu achten. Schon heute liefern Produkte wie das ‚Fairphone 3‘ innovative und überzeugende Lösungen.“

Trend 5 – „5G ante portas“

Wie Saturn sagt, wird der Ausbau des Mobilfunkstandards 5G als essenziell für den technologischen Fortschritt angesehen. „Das Internet of Things, also das miteinander vernetzen von Geräten, nimmt täglich zu. 5G wird die notwendige Bandbreite für die Datenübertragung in Echtzeit zur Verfügung stellen. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die neuen Smartphones. Die meisten der Top-Modelle, die in den kommenden Monaten erscheinen, werden 5G-tauglich sein. Parallel dazu investieren die Telekomanbieter in den Ausbau ihrer Netze. Damit steht unmittelbar bevor, dass 5G in vielen Ländern Europas zur gelebten Realität wird“, sagt Zweimüller.

Trend 6 – Handy Displays neu gedacht

Saturn ist überzeugt: Statt der neuen Falttechnologie werden Smartphones bald wieder schrumpfen.

„Auch von der Kameraaussparung am oberen Display-Rand, dem sogenannten „Notch“, wird man sich bald wieder weitgehend verabschieden. Denn Sensoren und Smartphone-Kameras finden zunehmend hinter dem Display ihren Platz und sorgen so für randloses Handy-Vergnügen mit großer Displayfläche.“

Trend 7 – „Die Umgebung wird zum Computer“

Wir sind umgeben von Smartphones, Smartwatches und Tablets. Jedes dieser Geräte erbringt immer mehr Rechenleistung. Abhilfe könnte laut Saturn künftig der „Ambient Computing“-Ansatz schaffen. „Damit kann die Interaktion mit Computern auf viele Geräte verteilt werden, die uns als Nutzer ständig begleiten. Künftig könnten neben Uhren auch Ringe, Brillen und andere Accessoires Aufgaben von Smartphones oder Notebooks übernehmen. Damit werden wichtige Daten und Informationen immer und überall verfügbar. Gesteuert werden diese dann über die Sprache. Der physische Rechner sowie das Internet samt Browser treten damit in den Hintergrund, stattdessen wird unsere ganze Umgebung zum Computer.“

Trend 8 – Elektromobilität und Energiespeicherung

E-Bikes und E-Scooter haben sich in jüngster Vergangenheit zum Massenprodukt schlechthin entwickelt. Bei der Weiterentwicklung steht nun die Energiespeicherung im Fokus der Forschung. Denn höhere Kapazitäten bedeuten höhere Reichweiten. Parallel dazu werden sich die Ladezeiten spürbar verringern, was die Popularität von E-Mobilität zusätzlich vorantreiben wird. Neuartige Batterien werden die Elektromobilität auf den Kopf stellen, ist Saturn überzeugt.

Trend 9 – Ade dem Kabelsalat

Der Kabelsalat, der sich uns regelmäßig rund um Handys, Ladegeräte und Kopfhörer präsentiert, kostet Zeit und Nerven. „Davon können wir uns 2020 zunehmend verabschieden“, sagt Saturn, denn: „Die kabellosen Kopfhörer und Headsets werden ihren Siegeszug fortsetzen. Der nächste Schritt in Richtung kabelloses Leben – nämlich das induktive Laden – ist zwar noch Spekulation, aber Apple plant in absehbarer Zukunft ein solches iPhone auf den Markt zu bringen.“