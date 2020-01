Ausblick auf 2020

simpliTV: Neuer Sender und portabler Minifernseher

Multimedia Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 29.01.2020 |

Exklusiv für Österreich: Der mobile Minifernseher „XORO PTL 1055“ verfügt über einen DVB-T2 HD Tuner mit CA-System für simpliTV. (© MAS Elektronik)

Der Jahresbeginn hält für simpliTV-Kunden einiges bereit: Ab sofort ist der neue Sender HOME & GARDEN TV (HGTV) mit simpliTV empfangbar und mit Anfang Februar wird der erste portable Fernseher mit integriertem simpliTV Empfang am österreichischen Markt verfügbar sein.

simpliTV erweitert 2020 erneut sein Programmangebot und startet mit dem Lifestyle Sender HOME & GARDEN TV ins neue Jahr. Auch LiebhaberInnen des mobilen Fernsehens kommen auf ihre Kosten: Mit dem „XORO PTL 1055“ ist ab Februar der erste tragbare Fernseher für simpliTV Antenne in Österreich verfügbar.

HOME & GARDEN TV – der neue Sender für DIY, Einrichtung und Bauprojekte

Seit Anfang 2020 ist „HOME & GARDEN TV“, kurz HGTV, aus dem Hause Discovery über das simpliTV Antenne Plus-Paket zu empfangen. Der Free-TV-Sender bietet eine Vielfalt an unterschiedlichsten Non-Fiction Programmen zu Themen wie „Traumhäuser gestalten“, „Wohnträume“, „Zuhause gesucht“, „Haus-Flipping“ (Häuser kaufen, renovieren und mit Gewinn weiterverkaufen) sowie „Kochen & Genießen“. Als erste Adresse für alle, die stilsichere Inneneinrichtung und Bauprojekte mit dem gewissen Wow-Faktor lieben, bietet der neue Lifestyle-Sender all das, was das designaffine Herz höherschlagen lässt.

Neu in Österreich: Portabler Fernseher mit simpliTV

Mit Anfang Februar wird der mobile Minifernseher „XORO PTL 1055“ aus dem Hause MAS Elektronik um 179 Euro (UVP) exklusiv im ausgewählten Fachhandel (MediaMarkt, Conrad Electronic, electronic4you, e-tec) verfügbar sein. Als Distributor in Österreich fungiert die Arcom Vertriebs GmbH.

Das 700 Gramm leichte Gerät mit 10,1 Zoll (25,6 cm) LC-Display verfügt über einen DVB-T2 HD Tuner sowie ein eingebautes simpliTV CA-System für den Empfang von simpliTV via Antenne. Somit sind hier weder eine simpliTV-Box noch ein simpliTV-Modul notwendig, um in den Genuss von HDTV zu kommen. Im Gegensatz zu Streaming wird kein Internet für ortsunabhängiges Fernsehen benötigt. Das Gerät ist mit der kostenlosen simpliTV-Antenne HD-Registrierung, bei der je nach Empfangsgebiet bis zu 15 Sender – davon 7 in HD – empfangbar sind, erhältlich. Für alle, die noch mehr sehen wollen, gibt es auch die Möglichkeit ein Upgrade auf das Antenne Plus-Paket um 11 Euro monatlich durchzuführen.

Im Ausland kann der XORO PTL 1055 ebenfalls unverschlüsselte DVB-T/T2 Sender empfangen und garantiert somit bestes Fernsehvergnügen auch im Urlaub oder auf Geschäftsreise. Der eingebaute Akku ermöglicht je nach Displaymodus fernsehen fernab von Steckdosen über viele Stunden – im Modus „Öko” 5 Stunden, „Normal” 4 Stunden und „Outdoor” 3,4 Stunden.