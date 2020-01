Neues Sky Cinema Senderportfolio

Sky: Kinoblockbuster als TV- und Streamingpremieren in Österreich

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 31.01.2020

Ab 12. März bekommen die besten Filme bei Sky Cinema ein neues Zuhause: Das erneuerte Senderportfolio macht es Kunden jetzt noch leichter, den passenden Film für jede Stimmung zu finden. „Sky Cinema Premieren“ und „Sky Cinema Premieren +24“ sind das Zuhause der meisten Kinofilm-Premieren kurz nach Kinostart. (© Sky)

Ab 12. März duftet es bei Sky wieder nach frischem Popcorn. Mit dem runderneuerten Senderportfolio sorgt Sky Cinema für echtes Kinofeeling zu Hause und macht es Kunden noch einfacher, den passenden Film für jede Stimmung zu finden. Sky Kunden genießen auch weiterhin die meisten Top-Premieren im deutschsprachigen TV und jederzeit auf Abruf – ohne Werbepausen und auf Wunsch auch in der Originalfassung, viele davon bereits ab acht Monate nach Kinostart. Über 1000 Titel stehen zur Wahl, davon mehr als 100 in UHD.

Die neuesten Kinofilme feiern ihr TV-Debüt ab sofort auf „Sky Cinema Premieren“ und einen Tag später auf „Sky Cinema Premieren +24“. Die besten Filme laufen als „Film der Woche“ jetzt immer freitags um 20:15 Uhr auf „Sky Cinema Premieren“ und jederzeit auf Abruf. Zum Start der neuen Sender gibt’s gleich am 12. März „Godzilla: King of the Monsters“ als exklusive Premiere für alle Sky Cinema Kunden.

Gänsehaut ist garantiert mit den besten Thrillern und Horrorfilmen, ab sofort rund um die Uhr auf dem neuen Sender „Sky Cinema Thriller“. Liebhaber von All-Time-Favorites wie „The Sixth Sense“ oder neuen Gruselhits wie „Widows – Tödliche Witwen“ werden hier bestens bedient.

„Action pur!“ lautet das Motto auf „Sky Cinema Action“. Im März wartet der Sender mit exklusiven Tophits wie „Alita: Battle Angel“ und „Escape Room“ sowie mit Kampfkrachern von Ikonen wie Chuck Norris („Delta Force“) in ihren besten Prügelrollen auf. „Sky Cinema Fun“ wiederum startet mit Komödien wie „Der Vorname“ und „Hancock“ einen konzertierten Großangriff auf die Lachmuskeln.

„Sky Cinema Classics“ würdigt die größten Filmklassiker wie „Vom Winde verweht“ sowie kultige Western- und Abenteuerserien. Die besten Filme der letzten 25 Jahre finden Cineasten zudem nun auf „Sky Cinema Best Of“. „Sky Cinema Family“ wiederum liefert in bewährter Manier die beste Unterhaltung für Familien und Kinder sowie Eventprogrammierungen wie den „Mädelsabend“ speziell für die weibliche Zielgruppe. Auf dem bereits vergangenen Oktober gestarteten Sender „Sky Cinema Special“ präsentiert Sky tägliche oder mehrtägige Programmspecials zu einzelnen Stars, Filmreihen und Themen.

Michaela Tarantino, Vice President Cinema bei Sky: „Mit unserem neuen Sky Cinema Senderportfolio erleichtern wir unseren Kunden den für sie passenden Film zu finden. Die komplette Genre-Zuordnung wurde verbessert und einem beliebten Genre wie ‚Thriller‘ geben wir durch den neuen Sender ‚Sky Cinema Thriller‘ den verdienten Raum. ‚Sky Cinema Premieren‘ ist das Zuhause der meisten neuen Kinofilme. Sky Kunden können jetzt sogar schon ab Freitag mit unserer Top-Premiere der Woche ins Wochenende starten. Sky bleibt damit für Filmfans in Deutschland und Österreich auch in Zukunft die erste Adresse.“

Die Sender „Sky Cinema Premieren“, „Sky Cinema Premieren +24“, „Sky Cinema Action“, „Sky Cinema Family“ und „Sky Cinema Best Of“ sind allesamt in SD sowie in HD verfügbar. „Sky Cinema Special“ und „Sky Cinema Thriller“ senden linear ausschließlich in HD. „Sky Cinema Fun“ und „Sky Cinema Classics“ sind linear in SD verfügbar. Die Ausstrahlung der Sender „Sky Cinema +1“ und „Sky Cinema Emotion“ endet am 11. März 2020.