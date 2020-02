Innovative Lösungen für Elektriker angekündigt

Wiha: Neuheitenfeuerwerk auf der Light + Building

E-Technik Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 31.01.2020 |

Handwerkzeughersteller Wiha kündigt in Frankfurt ein Feuerwerk an Neuheiten an, die Profianwendern ihre Arbeit maßgeblich erleichtern werden.

Handwerkzeughersteller Wiha wird an den sechs Messetagen der Light + Building vom 08.03. – 13.03. in Frankfurt zahlreiche Produktneuheiten präsentieren. Anwenderorientierte und einzigartige Lösungen im Bereich Handwerkzeuge, Sortimente und Konzepte für das E-Handwerk sollen dabei im Mittelpunkt stehen. Wiha kündigt mit der Anwendung seiner Innovationen eine deutliche Effizienzsteigerung und mehr Komfort im Profialltag an. Gleichzeitig soll die Gesundheit geschont werden und die Sicherheit zu 100% gewährleistet bleiben.

„Die diesjährigen, für Elektro-Profis maßgeschneiderten Lösungen werden ‚genau ins Schwarze treffen‘“, ist sich Mario Sommer, Wiha Marketingleiter, sicher. Diese Gewissheit zieht er daraus, dass während der Entwicklungsphase von Neuheiten der Austausch mit Anwendern konstant stattfindet. „Erst wenn wir den symbolischen ‚Daumen hoch‘ der Profis im Alltagscheck erhalten und diese kompromisslos von Nutzen, Funktion und Design überzeugt sind, bringen wir das Endprodukt auf den Markt.“

Weiter wird verraten: „Es werden wieder neue Mannschaftskollegen für die ElectricVario Family hinzukommen, die diese noch leistungsstärker machen.“ Das 2019 eingeführte System von kombinierbaren Schraubwerkzeugkomponenten wird unter dem Motto „Profi-Fußball“ abgebildet. Es verspricht Profianwendern eine Art erweiterbares Baukastenprinzip um alle gängigen Schraubaufgaben optimal abdecken zu können. Praktische Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeiten zählen ebenso zum „Team“ (Details dazu unter www.wiha.com/evf).

„Unsere Highlights verraten wir allerdings erst Anfang März. Wir freuen uns auf jeden, der sich überzeugen lassen möchte, dass Wiha wieder große Neuheiten gelungen sind, die ihnen zukünftig sowohl ihre Arbeit erleichtern oder sogar gänzlich abnehmen werden“, wie Mario Sommer abschließt.

Wiha erweiterte bereits in den letzten Jahren verstärkt seine Angebotspalette in Richtung VDE-Handwerkzeuge für Elektriker. Die Einführungen von vollisolierten Werkzeugen, Elektriker-Sortimentskoffern, des E-Schraubendrehers speedE electric 2018 oder zuletzt Elektrotechnik Zubehör, sind nur einige Beispiele davon. Das Angebot erstreckt sich über Drehmoment-, und Schraubwerkzeugen mit slim-Technologie, automatischen Zangenlösungen, Mess- und Schlagwerkzeugen sowie leuchtende und weitere elektrische Helfer, die für die speziellen Anforderungen der E-Branche ausgerichtet sind.