Start zur Miele PopUp-Genusstour

Mit der Markteinführung des Dialoggarers 2018 hat Miele das Kochen revolutioniert. Sieben Spitzenköche der Jeunes Restaurateurs haben mit und für den Dialoggarer ein spezielles Gericht kreiert.

Am 30.1. fand im K47 in Wien die Auftaktveranstaltung der PopUp-Genusstour mit dem Miele Dialoggarer durch Österreich statt. Mit von der Partie waren die Spitzenköche der Jeunes Restaurateurs: Andreas Döllerer, Stefan Eder, Thomas Gruber, Lukas Nagl, Josef Steffner sowie Andreas und Astrid Krainer. Diese sieben Ausnahmeköche und natürlich den Miele Dialoggarer kann man von Februar bis Juli 2020 im intimen Kreis erleben.

Als Miele den Dialoggarer vorstellte, hieß es, dieses Gerät eröffne bislang völlig ungeahnte Koch- und Genusserlebnisse. Und so ist es tatsächlich, wie sieben österreichische Spitzenköche beim Start der PopUp-Genusstour von Miele wieder Mal unter Beweis gestellt haben. „Beim Dialoggarer kommt erstmals eine Technologie zum Einsatz, die auf intelligente Weise auf die Beschaffenheit von Lebensmitteln eingeht. So gelingt Fleisch gleichmäßiger und saftiger, Fisch und Gemüse behalten ihre feine Struktur und Teig geht deutlich besser auf. Unterschiedlichste Zutaten eines kompletten Menüs kommen zusammen frisch aufs Blech und werden auf den Punkt gleichzeitig fertig – und dies bis zu 70% schneller als mit herkömmlichen Garverfahren“, beschreibt Miele. Mit dem Dialoggarer ist es möglich, ein Kalbsfilet im Bienenwachs-Mantel so zuzubereiten, dass das Filet perfekt auf den Punkt gegart und der Wachsmantel nicht geschmolzen ist. All das macht den Dialoggarer auch für Profiköche interessant.

Am 30.1. fiel der Startschuss. Im Zuge der Pop-Up-Genusstour 2020 werden sieben junge, talentierte, kreative österreichische Köche der Jeunes Restaurateurs ihre kreativen Gerichte, die sie mit und für den Dialoggarer entwickelt haben, einem auserwählten Kreis von maximal 12 Genießern näherbringen. Jeder der Kreativen hat sich eine außergewöhnliche Location einfallen lassen, in der man normalerweise nicht speisen kann und gestaltet für diese kleine intime Runde einen Genussevent. Dabei präsentiert er sein kulinarisches Signature-Dish aus dem Dialoggarer. Die Gäste erleben und genießen in einem exklusiven Rahmen die vollkommen neue Kochtechnologie und können sich mit den Spitzenköchen der Genusstour – Andreas Döllerer, Thomas Gruber, Stefan Eder, Lukas Nagl, Josef Steffner, Andreas und Astrid Krainer und Thorsten Probost – bei deren Pop-Up-Events austauschen.

Jeunes Restaurateurs – Österreichs Elite junger Spitzenköche

Zu den Jeunes Restaurateurs, Österreichs Elite junger Spitzenköche, gehören:

Andreas Döllerer

Andreas Döllerer, Österreichs Gault Millau „Koch des Jahres 2010“, hat seinen kulinarischen Erkundungen der Region den geschützten Titel „Cuisine Alpine“ gegeben. Das Schritt für Schritt an die Perfektionsgrenze entwickelte Konzept aus Tradition und Innovation ist ein brillantes Beispiel für die Verbindung von künstlerischem Ansatz im Kochen mit ausschließlich hochwertigen Zutaten. Die Menüs sind wie Wanderungen angelegt, ein traumwandlerisches Spiel zwischen Heimatverbundenheit, klassischer Küche und individueller Form. So entstehen Landschaftsinterpretationen mit Witz und Stil, viele der Gerichte haben bereits den Status moderner Klassiker.

Der Dialoggarer-Signature-Dish: (Dialog)ofenkraut, Volumengegartes Weisskraut, Beurre blanc & Kaviar.

Stefan Eder

Spitzenkoch Stefan Eder und seine Lebensgefährtin Konditor-Weltmeisterin Eveline Wild ergänzen sich auf wahrhaft geniale Weise. Wilds Kreativität unterstreichen nicht zuletzt zwei Ehrungen zur „Patissière des Jahres 2018“ – vom Guide Gault Millau sowie vom renommierten Gastro-Magazin Rolling Pin. Im Restaurant wird eine außergewöhnliche, regionale Kulinarik mit besten Zutaten geboten, die zugleich durch einen weltoffenen Entdeckergeist geprägt ist. So entstehen ebenso raffinierte wie kreative „regioglobale“ Köstlichkeiten als Verbindung zwischen bodenständiger Wirtshauskultur und internationalen Einflüssen. Zu den besonderen Spezialitäten Stefan Eders zählt das Dry Aged Beef vom ALMO-Rind und natürlich sollte man unbedingt eines der himmlischen Desserts einplanen!

Der Dialoggarer-Signature-Dish: Ox², Wintergemüse & Orientalische Gewürze.

Thomas Gruber

Der Geschmack Kärntens, Slow Food Produkte des Alpe-Adria-Raumes, spannende Weine und eine unverfälschte Küche: Die Grundsätze seines Erfolgsge­heimnisses führt Thomas Gruber auch im Schlosshotel Velden fort. Zuvor begeisterte er in seinem eigenen Wirtshaus in Pörtschach, nachdem er in besten Adressen in der Toskana, in Paris oder am Arlberg sein Handwerk perfektionierte. Mit sei­nem Team serviert er ab 2020 im neuen, lichtdurchfluteten Restaurant mit angeschlossener Lounge, Beach Club und eigener Marina direkt am Wörthersee re­gionstypische Gerichte mit kreativem Weitblick. Das durchdachte Konzept mit etwas kleineren Portionen lädt zum Durchkosten ein – etwa auch zum Teilen „Sharing is Caring“.

Der Dialoggarer-Signature-Dish: „Butterfisch“, In kalter Bauernbutter gegarte Lachsforelle, Blutorange, Gomasio & Portulak.

Andreas und Astrid Krainer

„Das Mürztal ist eine ergiebige Region für bemerkenswerte Zutaten“, finden Astrid und Andreas Krainer. Als unschlagbares kulinarisches Team wirken beide mit hoher kreativer Energie in der Küche, beflügelt von den bevorzugt regionalen und immer saisonalen Produkten. Dabei lassen sie sich auch auf grenzüberschreitende Ideen ein, etwa in der geschmackvollen Symbiose von istrischem Olivenöl mit steirischer Schokolade und Ausseer Bergkernsalz. Signature-Gerichte sind sautierte Stierhoden mit Selleriecreme und Johannschinken oder der steirische Kernöl-Germknödel – Tradition und Interpretation werden dabei genial vereint!

Der Dialoggarer-Signature-Dish: „Mohn-Sanddorn-Karotte“, Graumohnbiskuit, Sanddornsorbet mit Karotte, Graumohneis, Apfelmost-Sabayon, Sanddorncreme.

Lukas Nagl

Das „Loslassen“ dem Gast schmackhaft zu machen ist Executive Küchenchef Lukas Nagl und seinem Team im Rahmen der Küchenlinie „Im Wandel der Werte“ Bedürfnis und Freude zugleich. So steht im mehrfach ausgezeichneten Restaurant Bootshaus mit seiner Seeterrasse der Genuss am Produkt im Vordergrund. Der Gast soll die geschmacklichen Reize regionaler Grundprodukte in unverfälschten und intensiven Geschmackserlebnissen erfahren. Ganzjährig federführend ist Lukas Nagl auch in der Poststube 1327 mit moderner Wirtshausküche, wenige Schritte entfernt im Schwesternhotel Post am Ortsplatz von Traunkirchen.

Der Dialoggarer-Signature-Dish: Seesaibling, Pastinake, Rettich und Quitte.

Thorsten Probost

Sein Weg hat ihn von der Schwäbischen Alb nach Lech geführt, zu einer Küche, die radikal saisonal ist und reduziert auf puren Geschmack. Österreich hat ihn im Umgang mit großartigen Ressourcen und dem Respekt vor der Landwirtschaft maßgeblich geprägt. So kam er zu seiner heutigen Küchenlinie, die Gespür für Landschaft und Geschmack hat. Beim Kochen verwendet er die allerbesten regionalen Erzeugnisse, darunter scheinbar verloren Geglaubtes von ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben, Fischern und Manufakturen.

Der Dialoggarer-Signature-Dish: Wilde Krebse, Getränkter Germ Teig, Vorarlberger Safran & Kohlsprossen.

Josef Steffner

Josef Steffner vermittelt mit seiner Menükonzeption jene Lebenslust und Freude am guten Geschmack, die auch ihn selbst immer wieder zu Spitzenleistungen antreibt. So regionsverbunden die Produktwahl für die „Lebensfreude“ oder „Große Verführung“ genannten Menüs auch sein mag, in der formvollendeten Umsetzung der außergewöhnlichen Kreationen gibt es keine Grenzen: Markant wie Lungauer Eachtling mit Salzburger Kaviar und Eidotter oder schwebend wie confierter Saibling mit Tomate und Holunder. Fantasievolles Aromenspiel prägt die verführerischen Variationen zwischen Tradition und Trend und die faszinierenden Desserts.

Der Dialoggarer-Signature-Dish: Feigenblattkürbis, Flechte, Tauernroggen & Feigenblätter.

7 Spitzenköche – 7 außergewöhnliche Locations

Thomas Gruber

Freitag, 21. Februar 2020, Suite im Falkensteiner Schlosshotel Velden, Schlosspark 1

9220 Velden am Wörthersee

https://www.jre.eu/de/find-restaurant/view/schlossvelden-falkensteiner

Stefan Eder

Mittwoch 11. März 2020, Private Hütte, A-8171 St. Kathrein am Offenegg

https://www.jre.eu/de/find-restaurant/view/der-wilde-eder

Lukas Nagl

Donnerstag, 19. März 2020, Suite im Genießer-Seehotel Das Traunsee, Klosterplatz 4

A-4801 Traunkirchen

https://www.jre.eu/de/find-restaurant/view/dastraunsee

Thorsten Probost

Montag, 20. April 2020, Vetterhof, Alberried 14, A-6890 Lustenau

https://www.thorsten-probost.com/

https://www.vetterhof.at/home.html

Astrid und Andreas Krainer

Sonntag, 17. Mai 2020, Trachtengeschäft Wernbacher mit Schafstall, Grazer Straße 14

A-8662 St. Barbara im Mürztal

https://www.jre.eu/de/find-restaurant/view/hotel-krainer

http://www.trachten-wernbacher.at/trachtenhaus/

Josef Steffner

Sonntag, 14. Juni 2020, Burg Mauterndorf

https://www.jre.eu/de/find-restaurant/view/mesnerhaus

Andreas Döllerer

Mittwoch, 8. Juli 2020, als Auftaktevent der Festspiele auf der Bühne der Festspiele Burg, Golling, Markt 1, A-5440 Golling an der Salzach

https://www.jre.eu/de/find-restaurant/view/doellerer

http://www.festspielegolling.at/

Alle Infos und Anmeldung unter www.miele.at/chefs-dialog