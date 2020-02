Für kreatives, effektives Teamwork in modernen Meetings

BenQ DuoBoard CP8601K: Bildschirm, Whiteboard und Videokonferenzsystem in einem

Wolfgang Schalko | 04.02.2020

Das BenQ DuoBoard CP8601K ist Bildschirm, Whiteboard und Videokonferenzsystem in einem.

BenQ stellt mit dem DuoBoard CP8601K eine interaktive All-in-One-Lösung vor, die Bildschirm, Whiteboard und Videokonferenzsystem vereint. Das BenQ CP8601K verfügt über eine 4K-UHD-Auflösung und eine Bildschirmdiagonale von 86 Zoll.

Das neue kapazitive DuoBoard CP8601K ist mit zahlreichen Features ausgestattet, die den einfachen digitalen Austausch von Ideen und das Interagieren mehrerer Mitarbeiter ermöglichen und somit eine neue Meeting-Kultur in Unternehmen fördern. In größeren Räumen und für noch mehr Übersicht ist der Name Programm: Zwei DuoBoards lassen sich leicht miteinander verbinden, um einen großen, zusammenhängenden Arbeitsbereich zu schaffen.

Das Herzstück des DuoBoards ist Collaboration+, die über einzigartige Funktionen verfügt, die Effizienz, Produktivität und Teamwork maximieren:

Duo Windows : Ermöglicht die Darstellung von zwei Anwendungen auf einem Display (Split-Screen). Es ermöglicht Multitasking und erleichtert den Informationsfluss zwischen verschiedenen Apps.

: Ermöglicht die Darstellung von zwei Anwendungen auf einem Display (Split-Screen). Es ermöglicht Multitasking und erleichtert den Informationsfluss zwischen verschiedenen Apps. Duo OS : Auf dem DuoBoard können gleichzeitig zwei verschiedene Betriebssysteme (Android, iOS, macOS und Windows) ausgeführt werden.

: Auf dem DuoBoard können gleichzeitig zwei verschiedene Betriebssysteme (Android, iOS, macOS und Windows) ausgeführt werden. Duo User : Dank der Multi-Touch-Funktion von DuoBoard können mehrere Benutzer auf demselben Bildschirm zusammenarbeiten.

: Dank der Multi-Touch-Funktion von DuoBoard können mehrere Benutzer auf demselben Bildschirm zusammenarbeiten. EZWrite: Mit dieser cloudbasierten Whiteboard-Lösung können sich Teilnehmer ortsunabhängig problemlos in Besprechungen einwählen und ihre Ideen von ihren Mobilgeräten aus auf das Board bringen.

Darüber hinaus verfügt das DuoBoard über eine integrierte Full HD Kamera sowie eine Reihe von Mikrofonen zur Rausch- und Echounterdrückung, um hochwertige Videokonferenzen zu gewährleisten. Benutzer können Besprechungen schnell und einfach mit einem Tastendruck über den BenQ Launcher starten.

Das BenQ DuoBoard erlaubt außerdem problemloses Display-Management und Unternehmenssicherheit. Mit der Geräteverwaltungslösung DMS (Device Management Solution) von BenQ können Administratoren alle BenQ Displays zentral verwalten, während das Kontoverwaltungssystem AMS (Account Management System) den Benutzerzugriff über die NFC-Anmeldung steuert. Das DuoBoard wird mit MacAfee Mobile Security geliefert. Zudem besitzt das DuoBoard eine keimresistente Bildschirmoberfläche und die BenQ Smart Eye-Care Technologie.

Im April 2020 erscheint auch noch das 65 Zoll große DuoBoard CP6501K. Das kapazitive DuoBoard wird über die gleichen Features wie das CP8601K verfügen, kann jedoch zusätzlich im Portrait Modus verwendet werden.

Das 86 Zoll große DuoBoard CP8601K wird im Februar zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 17.199 Euro erhältlich sein, die 65 Zoll Variante DuoBoard CP6501K im April für 9.999 Euro.