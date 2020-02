Innauer und Katzenbeisser erleben

EPU-Tag 2020 in Innsbruck

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 06.02.2020

Am 18. Februar findet der 15. EPU-Tag in Innsbruck statt. Unter den Vortragenden befinden sich Toni Innauer und Hannes Katzenbeisser.

Am 18. Februar findet der nächste EPU-Tag, „der Tag speziell für Ein-Personen-Unternehmen“, der Wirtschaftskammer Tirol statt. „Tolle Vorträge und mitreißende Keynotes“ bilden den Rahmen dieses Abends, wie versprochen wird. Unter den Gastrednern sind dieses Mal Toni Innauer und Hannes Katzenbeisser.

Am 18. Februar 2020 um 17.00 Uhr geht es in der Villa Blanka los. Der 15. EPU-Tag findet statt. Beim EPU-Tag der Wirtschaftskammer handelt es sich um „den Tag der Einzelunternehmer“ aus allen Branchen. Diese können zwischen vier spannenden Vorträgen wählen. Vorher und nachher ist Zeit, um sich bei Essen und Getränken auszutauschen. Als „Stargast“ (und Vortragender) des diesjährigen Abends wird die Tiroler Sportlegende Toni Innauer auf der Bühne stehen.

Toni Innauer

Der Veranstalter beschreibt: „Anhand vieler praktischer Beispiele blickt Toni Innauer, mit Hausverstand, Humor und aus wissenschaftlicher Brille hinter die Kulissen des Hochleistungssports. Als Sportler, Trainer und Sportdirektor, TV-Experte und Unternehmer im Sportbusiness hat er die Sportart Skispringen in allen Dimensionen tiefgründig erlebt und wesentlich mitgestaltet. Im Spitzensport erprobte und bewährte Strategien, Methoden, Haltungen, Tricks und Rituale inspirieren zum fruchtbaren Abgleich mit der eigenen beruflichen Situation.“

Hannes Katzenbeisser

Einer der Vortragenden am diesjährigen EPU-Tag ist auch Hannes Katzenbeisser. Der Veranstalter beschreibt: „Gekoppelt mit der ‚weltweit 1. Trainings-App für Spitzen-Verkäufer‘ zeigt Verkaufstrainer Hannes Katzenbeisser auf, wie EPUs aus den 52 WOW-Effekten des Neuro-Marketings schöpfen können, um sich richtig zu positionieren und mehr Erfolg beim Verkaufen im digitalen Zeitalter zu haben. Sämtliche Inhalte sind praxisbezogen und kommen vom „Mann aus der Praxis für die Praxis“. Die Teilnehmer von Katzenbeissers Seminaren kennen das: „Jeder Teilnehmer erhält einen kostenlosen Zugang zur SalesButler-App, um die erlangten Erkenntnisse sofort in die Umsetzung bringen zu können“, sagt Katzenbeisser, mit dem man ein Meet & Greet gewinnen kann. Soll heißen: Unter allen Teilnehmern des EPU-Tages 2020 in Innsbruck verlost die WK Tirol ein einstündiges Meet & Greet mit Verkaufstrainer und Motivationsredner Katzenbeisser.

Veranstaltungsinfos

EPU-Tag 2020 der WK Tirol

Kosten: 30,- Euro

18.02.2020

17:00 Uhr

Villa Blanka

Weiherburggasse 31

6020 Innsbruck

Anmeldungen unter: epu.wktirol.at