Neue Schulungsreihe

Regro setzt auf gute Kontakte

07.02.2020

Gut 70 Teilnehmern von verschiedenen Regro Kunden konnten im Rahmen der neuen Schulungsreihe bereits wichtige Informationen über Verbindungen aus technischer Sicht nähergebracht werden.

Die Mannschaft von Regro Dornbirn rund um Verkaufsleiter Manuel Meier hat die Wichtigkeit von guten Kontakten schon lange erkannt – und sich daher Ende 2019 des Themas angenommen und mit dem Angebot einer entsprechenden Schulungsreihe reagiert. Die jeweils rund zweistündigen Workshops mit dem naheliegenden Titel „Auf die richtige Verbindung kommt es an!“, richtet sich vor allem an den Branchennachwuchs, also Lehrlinge und Monteure, aber auch an Instandhalter und Betriebselektriker.

Nach theoretischen Tipps, Tricks und Informationen erhalten die Teilnehmer auch die Möglichkeit, das Gehörte sofort umzusetzen und in der Praxis auszuprobieren. Vor allem die Anleitung durch Experten hilft, komplexe Tätigkeiten rasch zu erlernen und/oder zu festigen.

Die entsprechenden Themen im Bereich Verbindungen sind vielfältig: Fehler bei der Produktauswahl, falsch eingesetzte Werkzeuge oder nicht korrekt hergestellte Verbindungen können fatale Auswirkungen haben. Der Workshop bringt daher eine breite Themenpalette zu den Teilnehmern: die richtige Auswahl des passenden Kabelschuhs zur jeweiligen Kabeltype, sauberes und sicheres Verpressen oder auch die unterschiedlichen Pressformen für verschiedenste Anwendungen. Diese Bereiche bilden die Grundlagen, wenn es um die Herstellung von richtigen Verbindungen geht. Der Workshop geht aber thematisch noch weiter und beschäftigt sich auch mit dem Durchtrennen von Leitern aus allen Leiterklassen oder auch dem Pressen und Schneiden unter Spannung.

Mit Klauke konnte Regro einen renommierten Hersteller für die Veranstaltungsreihe gewinnen werden: Elmar Lothring (technischer Vertriebsaußendienst bei Klauke) informiert aus erster Hand und sehr praxisorientiert. Normenrelevante Aspekte finden dabei ebenso Beachtung wie die Thematik „Kupfer oder Aluminium“. Gerade bei sicherheitsrelevanten Aspekten konnten bei einigen Teilnehmern offene Fragen geklärt und auch oftmals weit verbreitete Irrtümer in verschiedenen Detailbereichen widerlegt werden.

Das „Klauke Mobil“ ermöglicht dabei einen organisatorisch sehr unkomplizierten Schulungsablauf. Es beinhaltet das gesamte zur Schulung und zu den Praxisübungen benötige Equipment, das flexibel zum Schulungsort gebracht werden kann. Dadurch war es auch möglich, diese Veranstaltung – für die Teilnehmer äußerst komfortabel – direkt bei den Kunden durchzuführen. Von der Regro Initiative haben bereits Unternehmen wie die Vorarlberger Illwerke AG, Zumtobel Lighting oder auch Hirschmann Automotive profitiert.

„Das positive Feedback der Schulungsteilnehmer freut uns sehr. Es bestätigt, dass wir das richtige Thema gewählt haben. Auch Klauke als vortragender Industriepartner hat einen großen Anteil am Erfolg unserer Veranstaltungen“, zeigt sich Manuel Meier, Verkaufsleiter Regro Dornbirn, bis dato sehr zufrieden.