Programmangebot wächst, DAB+ Absatzzahlen steigen

Digitalradio startet mit viel Rückenwind ins neue Jahr

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 10.02.2020

Immer mehr DAB+ Endgeräte in Verwendung: Im 4. Quartal 2019 ist der Anteil an verkauften Radiogeräten mit DAB+ Empfangsmöglichkeit verglichen mit dem Vorjahresquartal um 35% gestiegen. (© Digitalradio Österreich)

Die Verkaufszahlen der Radioendgeräte mit DAB+ Empfang sind im 4. Quartal 2019 deutlich gestiegen. Laut aktuellem Radiotest kann sich das Medium „Radio“ generell über gesteigerte Radionutzung freuen. Und auch die österreichische DAB+ Digitalradiofamilie hat mit „Mein Kinderradio“ neuerlich Zuwachs erhalten.

DAB+ startete in ganz Europa mit viel Schwung ins neue Jahr. Im Laufe des Jahres werden in Deutschland bundesweit weitere 16 digital verbreitete Radioprogramme an den Start gehen. Mit der Inbetriebnahme eines zweiten Bundes-MUX wird in Deutschland Digitalradio DAB+ über zwei Drittel der Bevölkerung erreichen und entlang der Autobahnen und wichtigen Verkehrswegen der Ballungszentren vollständig zu empfangen sein. Digitalradio Österreich gratuliert den deutschen Kollegen sehr herzlich.

„Mein Kinderradio“ ist ab sofort österreichweit empfangbar

Die positive Entwicklung der Radiobranche lässt auch die Digitalradiofamilie in Österreich weiter wachsen. Mit Anfang Februar ist das Kinderradio „Mein Kinderradio“ nicht mehr nur in Wien, sondern in allen Bundesländern – österreichweit – empfangbar. Der Sender richtet sich an Kinder und Eltern mit dem Ziel, ein pädagogisch wertvolles Hörfunkangebot zu bieten. Das beliebte Maskottchen „Radino“ führt durch den Tag und überzeugt mit einem vielfältigen Programmangebot: Bis 20 Uhr richtet sich das Programm mit Spieltipps, Geschichten oder Kinderlieder an seine jungen Hörerinnen und Hörer, danach folgen entspannte Klänge für das erwachsene Publikum. Durch das abwechslungsreiche Kinderradio können sich alle DAB+ Hörerinnen und Hörer in Österreich auf ein neues Zielgruppenangebot mit wertvollen Inhalten freuen.

Steigende Verkaufszahlen bei DAB+ Radios im 4. Quartal im Handel

Aktuelle Zahlen des Marktforschungsinstituts GfK belegen die steigende Nachfrage nach Radiogeräten mit DAB+. Im 4. Quartal 2019 ist der Anteil an verkauften Radiogeräten mit DAB+ Empfangsmöglichkeit, verglichen mit dem Vorjahresquartal, um 35% gestiegen. Ein starker Aufwärtstrend bei den verkauften Radioempfangsgeräten ist festzustellen, wobei dieser sogar ohne die Zählung jener Verkäufe aus Onlinehandel und KFZ ermittelt wurde (Quelle: Verkaufszahlen Digitalradio Q4 2017/18/19, GfK Austria GmbH).

Dass es generell eine hohe Nachfrage im Bereich des Radiokonsums gibt, lässt sich auch beim kürzlich veröffentlichten Radiotest erkennen. Radio ist und bleibt das beliebteste Medium der Österreicherinnen und Österreicher. Trotz Spotify und Co. nutzen vor allem auch 14- bis 49-Jährige stark klassisches, terrestrisches Radio. „Als Digitalradio Österreich freuen wir uns sehr, dass die Mediengattung ‚Radio‘ trotz größter Medienkonkurrenz an Bedeutung gewinnt. 201 Minuten pro Tag konsumieren Herr und Frau Österreicher Radio – das ist wirklich herausragend und dafür gebührt der gesamten Branche höchster Respekt“, freut sich Wolfgang Struber, Vorsitzender von Digitalradio Österreich (Quelle: Radiotest 2019_4, GfK Austria GmbH).

Neue Bundesregierung: DAB+ Empfangspflicht für alle Endgeräte noch nicht national umgesetzt

Ab 21. Dezember 2020 müssen innerhalb der Europäischen Union alle Neuwägen – und somit deren Autoradios – den Empfang und die Wiedergabe von digital-terrestrischen Hörfunksignalen DAB+ ermöglichen. Darüber hinaus soll in Österreich sichergestellt werden, dass (im Sinne des Konsumentenschutzes) alle Radioempfangsgeräte verbindlich mit unbeschränktem UKW- und DAB+ Empfang ausgestattet sein müssen. In diesem Zusammenhang erinnert Digitalradio Österreich auch die neue Bundesregierung an die dringend notwendige Umsetzung dieser europäischen Vorgabe. „Die Radiobranche braucht die Fortsetzung der Digitalisierungsoffensive für ein modernes Radio-Ecosystem samt seiner beachtlichen europäischen und heimischen Wertschöpfung, die auch den Endgerätesektor umfasst“, zählt Struber die Vorteile einer EU-konformen Umsetzung auf. Neben der DAB+ Empfangspflicht soll laut Digitalradio Österreich die UKW-Empfangspflicht selbstverständlich weiterhin bestehen bleiben, um das erfolgreiche Geschäftsmodell UKW abzusichern.