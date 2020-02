Neuorganisation bei der Whirlpool Corporation

J.C. Bidlingmaier wird General Manager Nordeuropa

Hausgeräte | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 10.02.2020

Jens-Christoph Bidlingmaier, bisher General Manager DACH, wurde zum General Manager Nordeuropa bei der Whirlpool Corporation ernannt.

Die Whirlpool Corporation organisierte ihre Unternehmensstrukturen neu. Dabei wurde Jens-Christoph Bidlingmaier, bisher General Manager DACH, mit 1. Februar zum General Manager Nordeuropa ernannt.

Im Rahmen der Neustrukturierung führt die Whirlpool Corporation die Märkte Belgien, Luxemburg, Niederlande und die 2019 gegründete DACH Region zusammen. Die Verantwortung für diesen neu geschaffenen Northern Europe Cluster trägt ab sofort Jens-Christoph Bidlingmaier in seiner neuen Rolle als General Manager Nordeuropa. Er berichtet in dieser Position direkt an Alessandro Perucchetti, Vice President Market Operations EMEA der Whirlpool Corporation.

„Mit dieser Neustrukturierung zeigt die Whirlpool Corporation, welchen hohen Stellenwert der nordeuropäische Markt für den Gesamtkonzern hat“, sagt Jens-Christoph Bidlingmaier. „Und für mich persönlich ist es eine großartige Bestätigung des Wegs, den wir bereits im letzten Jahr in der DACH Region eingeschlagen haben: Wir treiben den Ausbau der Organisation nun auch in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden weiter voran. Mit starken Innovationen in den Produktbereichen der Stand- und Einbaugeräte sowie signifikanten Investitionen in die Marke Bauknecht. Ich freue mich auf meinen erweiterten Verantwortungsbereich.“

Whirlpool beschreibt: „Jens-Christoph Bidlingmaier ist seit Mai 2014 Vorsitzender der Geschäftsführung der Bauknecht Hausgeräte GmbH mit Sitz in Stuttgart. Bereits 2019 wurde sein Verantwortungsbereich mit der neu geschaffenen DACH Region neben Deutschland und Österreich um die Schweiz erweitert. Der Marketing- und Vertriebsexperte weist eine umfassende und langjährige Expertise im Consumer Electronics Bereich auf. Bevor er 2014 zur Bauknecht Hausgeräte GmbH wechselte, verantwortete er zuletzt in seiner Position als Senior Director Sales Philips Consumer Lifestyle die Bereiche Consumer Electronics und Small Domestic Appliances für Deutschland, Österreich und Schweiz.