Auf Sky Q, Sky Go und Sky X jederzeit auf Abruf

Sky: Highlightvideos von Livesport-Übertragungen

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 10.02.2020

Sport Highlights gibts jetzt auf allen Sky Q Plattformen und auf Sky Go sowie Sky X jederzeit auf Abruf. (© Sky)

Mit Sky Q und Sky Go sowie Sky X bleiben Sportfans auch nach den Live-Übertragungen am Ball. Ab sofort sind Highlightvideos zahlreicher Sky Livesport-Events neben dem Sky Q Receiver auch auf der Sky Q App (Apple TV und Samsung TVs), der Sky Q Mini Box, über die mobile App Sky Go sowie über Sky X auf Abruf verfügbar. Einfach in der Sport Menü-Sektion auf „On Demand“ klicken und los geht’s.

Sky Q Kunden mit Fußball Bundesliga Paket und Sky X Sport & Live TV Abonennten erhalten Zugriff auf die Highlight-Videos der 1. und 2. Deutschen Bundesliga. Die Clips der Deutschen Bundesliga sind ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags verfügbar, die Videos der 2. Deutschen Bundesliga kurze Zeit nach Spielende. Die Highlight-Clips der Tipico Bundesliga können alle österreichischen Fußballfans auf skysportaustria.at abrufen.

Für alle Sky Kunden sind kurze Zeit nach Spielende die Highlightvideos aller UEFA Champions League Spiele, Premier League Begegnungen und aller DFB-Pokal Spiele verfügbar. Darüber hinaus stehen ab sofort auch Top-Zusammenfassungen aus Handball, Tennis und Golf über die diversen Sky Q Plattformen, Sky Go sowie Sky X zum Abruf bereit. Die Highlight-Clips aller Begegnungen der Erste Bank Eishockey Liga sowie des Topspiels der Admiral Basketball Superliga werden zeitnah auf skysportaustria.at gestreamt.

Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky: „Die Highlightvideos sind seit der Einführung auf dem Sky Q Receiver im letzten Jahr mit vielen Millionen Abrufen ein großer Erfolg. Nun sind die wichtigsten Szenen zahlreicher Sky Livesportevents zuhause und unterwegs über jedes Gerät mit Sky Q, Sky Go oder Sky X verfügbar.“