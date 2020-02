„Inspired by Sound”-Tour und KRAMER Control Training

Frühjahrsschulungen bei Tremtec AV

Wolfgang Schalko | 11.02.2020 | 0 |

Anfang bis Mitte März bietet Tremtec AV seinen Partnern im Rahmen der „Inspired by Sound”-Tour 2020 einen exklusiven Einblick in das aktuelle Produktsortiment von AUDAC, CAYMON und ProCab. Ebenfalls in der ersten Märzhälfte steht auch ein KRAMER Control Workshop (inkl. Zertifizierung) auf dem Programm.

Die „Inspired by Sound”-Tour 2020 von Tremtec AV macht Station in Salzburg, Wien, Innsbruck sowie Graz und hält folgende Programmpunkte parat:

Präsentation Produktneuheiten 2020

Workshop AUDAC Touch 2.0

Grundlagen DANTE Netzwerk

Workshop DANTE

Neue Möglichkeiten bei der Projektplanung mit DANTE und AUDAC Touch 2

Probehören AUDAC Lautsprecher ​​​​​​

Als besonderes Extra erhält jeder Teilnehmer zum individuellen Probehören ein Paar ATEO 4 Lautsprecher.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Die Termine lauten:

03. März – Salzburg

10. März – Wien

17. März – Innsbruck

18. März – Graz

Zur Anmeldung geht es hier.

Für alle Tremtec AV Partner steht außerdem ein KRAMER Control Workshop am Programm. Dabei erstellt jeder Teilnehmer ein KRAMER Control Projekt, das zugleich als offizielles Zertifikat „KRAMER CONTROL PROGRAMMER“ gültig ist. Folgende Inhalte sind geplant:

Übersicht Funktionen und Module – KRAMER Control

Drag and Drop Konfiguration – KRAMER Control

Aufgabenstellung Musterprojekt für KRAMER Control – Zertifikat

Erstellung Musterprojekt für KRAMER Control – Zertifikat

Die Termine lauten:

04. März – Salzburg

11. März – Wien

Zur Anmeldung geht es hier.