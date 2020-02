Aura 4.0 Ambient und Screen

Zwei neue Dunstabzugshauben von Miele

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 11.02.2020

Miele stellt zwei neue Dunstabzugshauben vor, die nicht nur durch ihre Leistung, sondern auch durch ihr Design überzeugen: das Umluftmodell Aura 4.0 Ambient sowie das Modell Screen. Aura 4.0 Ambient verfügt zudem über einige spezielle Features, die es in der Kombination noch nicht gibt am Markt, wie Miele sagt.

Dunstabzugshauben von heute sollten effektiv und leise ihren Dienst verrichten und sich optisch elegant in die Küche einfügt. Die neue Miele Dunstabzugshaube Aura 4.0 Ambient mit ihrer markant geschwungenen Form kann das – und noch mehr. „Sie verbindet hocheffiziente Lüftungstechnik mit individueller Lichtstimmung und Regulierung der Luftfeuchte. Und, einzigartig im Markt: Drei dezente Düfte runden das Können ab“, beschreibt Miele.

Auf den ersten Blick könnte man den brillantweißen, dezent geschwungenen Korpus für eine Designerleuchte halten. An vier filigranen Stahlseilen aufgehängt und ohne sichtbare Stromzufuhr, scheint die Aura fast über dem Kochfeld zu schweben. Nach dem Einschalten öffnet sich der runde Haubenkörper zu einer ovalen Form („Hood in Motion“). Automatisch vergrößert sich so auch der Ansaugraum. Zugleich taucht das Feature MyAmbientLight den Raum in ein angenehmes Licht: Hier können spezielle LED eine Vielzahl von Lichtfarben erzeugen – „bequem über die Miele@mobile App“, ergänzt der Hersteller, laut dem sich die Helligkeit stufenlos dimmen lässt. Zwei zusätzliche sichelförmige LED-Leisten sorgen darüber hinaus für eine gleichmäßige Kochfeld-Ausleuchtung.

„Zur Wohlfühlatmosphäre zu Hause gehört aber auch ein angenehmes Raumklima, und da beweist die Aura 4.0 Ambient ebenfalls ihr außergewöhnliches Talent“, sagt Elisabeth Leiter, Marketingleiterin Miele Österreich. Ein wichtiger Aspekt dabei sei zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit, da bei einer Umlufthaube die Feuchtigkeit, die beim Kochen entsteht, üblicherweise in der Raumluft bleibt. „Anders bei der Aura“, sagt Leiter und: „Ein Spezialfilter adsorbiert einen Teil dieser Feuchtigkeit und gibt sie später an die Raumluft wieder ab. Den dafür geeigneten Zeitpunkt wählt ein Sensor, der sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchte ermittelt und sodann in Intervallen das flüsterleise Gebläse aktiviert. HumidityBalance heißt diese Funktion, die es so nur bei Miele gibt.“

Das Modell Aura 4.0 Ambient wurde darüber hinaus mit einem speziellen Feature ausgestattet, genannt AmbientFragrance. „Drei zarte Düfte für die unterschiedlichen Stimmungen und Geschmäcker haben Parfümeure in der Provence hierfür entwickelt:

SummerGarden verwandelt die Küche durch florale Duftnoten aus Orangenblüte und Jasmin in einen blühenden Sommergarten. Mit dem Duft von frischem Gebäck und einem Hauch Tonkabohne erinnert FrenchBakery an die Auslagen einer französischen Backstube. Frisch und aromatisch umspielt MintyFields mit Minze und einem Hauch von Eukalyptus die Nase“, beschreibt Leiter. Die Flakons mit der Duftessenz werden von oben in die Haube eingesetzt. Über einen separaten kleinen Lüfter wird der Duft dezent verströmt. Wie Miele sagt, reicht ein Flakon für rund 150 Stunden Duft. Die Intervalle und Zeiten lassen sich nach persönlicher Vorliebe bestimmen. Leiter ergänzt: „Zudem sind die Düfte FrenchBakery und MintyFields mit der FreshplexTM Technologie ausgerüstet, die auch unerwünschte Gerüche wie das Schneiden von Zwiebeln, die nicht beim Kochen entstehen, zuverlässig neutralisieren. Die Kombination aus Ambientebeleuchtung mit individueller Farbwahl, der innovativen Luftentfeuchtung und drei zarten Düften macht diese Haube im Markt einzigartig.“

Ein „Screen“ für saubere Luft

Bei der zweiten neuen Dunstabzugshaube von Miele handelt es sich um das Modell „DA 9090 W Screen“. Miele beschreibt: „Mit ihrer vertikalen Glasfront erinnert die Wandhaube DA 9090 W Screen an einen Flachbildschirm – entsprechend gering ist auch ihr Platzbedarf. Damit passt dieses neue Haubenkonzept besonders gut in Küchen, die durch gerade Linien und reduzierte Formen geprägt sind. Zugleich gewinnen groß gewachsene Menschen beim Kochen mehr Bewegungsfreiheit. Und da in dem kompakten Korpus die exzellente Lüftungstechnik aus dem Miele-Werk Arnsberg steckt, bleiben auch bei der Leistung keine Wünsche offen. Die Haube ist für Umluft- wie Abluftbetrieb geeignet und erhältlich in Obsidianschwarz und Graphitgrau.“