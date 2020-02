„Ein erfahrener Finanz-Manager“

Philipp Pohlmann wird neuer CFO von Magenta Telekom

Telekom | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 12.02.2020

Philipp Pohlmann wird neuer CFO von Magenta Telekom. (Foto: Magenta Telekom)

Im April 2020 startet Philipp Pohlmann als Chief Financial Officer (CFO) von Magenta Telekom. Er wechselt aus der Konzernzentrale nach Österreich und folgt in dieser Position Gero Niemeyer, der wiederum als CFO zu T-Mobile Netherlands geht.

Philipp Pohlmann wird im April 2020 neues Mitglied der Geschäftsführung von Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH) und als CFO (Chief Financial Officer) für alle Finanzthemen des Unternehmens zuständig sein. Der 38-Jährige folgt Gero Niemeyer, der nach drei Jahren in Österreich, nun innerhalb der Deutschen Telekom Gruppe eine neue Aufgabe übernimmt und nach einer Übergabephase zu T-Mobile Netherlands wechseln wird. „Pohlmann bringt Berufserfahrung aus Deutschland und USA mit und ist derzeit Senior Vice President, CFO des Segments USA und Group Development der Deutschen Telekom AG“, informiert Magenta Telekom.

Andreas Bierwirth, CEO von Magenta Telekom, sagt: „Mit Philipp Pohlmann konnten wir einen erfahrenen Finanz-Manager aus dem Headquarter für eine neue Aufgabe, nämlich jene des CFO von Magenta Telekom, gewinnen. Besonders erfreulich ist, dass er Magenta in Österreich schon sehr gut kennt, weil er als M&A-Chef der Deutschen Telekom AG auch Projekte der T-Mobile Austria begleitet hat.“

„Viel Zukunftspotenzial“

Pohlmann, der noch im Frühjahr mit seiner Partnerin nach Wien übersiedelt, erklärt: „Nach so vielen Jahren im M&A-Bereich und zuletzt Finanzen in der Konzernzentrale freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung, eine operative Einheit zu führen. Magenta in Österreich ist ein großartig positioniertes Unternehmen mit viel Zukunftspotenzial und ich freue mich auch auf Wien als wunderschöne, lebenswerte Stadt.“

Werdegang

Pohlmann ist deutscher und tschechischer Staatsbürger. Er startete seine berufliche Karriere 2005 bei der Deutschen Bank und arbeitete in Frankfurt und New York bei Morgan Stanley. Zuvor hat er sein Studium als Diplom Kaufmann an der deutschen Wirtschaftsuniversität WHU – Otto Beisheim School of Management abgeschlossen.

Seit dem Jahr 2014 ist Pohlmann im Bereich Group Development der Deutschen Telekom AG in verschiedenen Positionen tätig und hat zahlreiche M&A-Projekte der Deutschen Telekom AG geleitet. Aktuell ist er Senior Vice President, CFO des Segments USA und Group Development. Damit war er unter anderem für die M&A-Transaktion in den USA und aus Segmentsicht für die Finanzen der T-Mobile Netherlands und der Funktürme in Deutschland und den Niederlanden zuständig.