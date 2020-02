Editor's Choice Der Markt für technische Konsumgüter

GfK Temax: Plus in Q4, Minus im Gesamtjahr

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 17.02.2020

GfK veröffentlichte die Zahlen für den Markt technischer Konsumgüter im vierten Quartal 2019. Demnach gab es in dieser Periode insgesamt „einen leichten Aufwärtstrend“, wie GfK sagt. Die Unterschiede zwischen den Warensegmenten sind allerdings groß.

Die technischen Konsumgüter in Österreich verzeichneten im 4. Quartal 2019 ein leichtes Umsatzplus von +1,5%. Der positivste Einfluss kam dabei aus dem IT-Sektor mit einem Wachstum von +9,3%, gefolgt von Telekommunikation und Haushaltsgroßgeräten mit einem Plus von + 2,4% bzw. +2,3%. Haushaltskleingeräte können mit +0,4% das hohe Niveau des Vorjahres leicht übertreffen. Die Unterhaltungselektronik schließt mit -8,7% ab und Bürogeräte sowie Verbrauchsmaterialien mit -12,0%.

GfK sagt: „Obwohl das zweite Halbjahr in Summe besser verlaufen ist als das erste, vor allem im Bereich der Unterhaltungselektronik und Telekommunikation, zeigt das gesamte Jahr 2019 mit -0,3% ein leichtes Minus für die technischen Gebrauchsgüter in Österreich.“

Detailblick

In der Unterhaltungselektronik wiesen vor allem Lautsprecher, inklusive Soundbars, ein leichtes Wachstum auf. Set-Top-Boxen zeigten hingegen weiterhin einen merklichen Rückgang. Die UE schloss Q4/ 2019 mit einem Minus von 8,7% ab. Im Gesamtjahr 2019 wurde ein Umsatz von 562 Mio. Euro gemacht, das entspricht einem Minus von 12,1% gegenüber dem Jahr 2018.

Der Bereich Foto wies in Q4/ 2019 ein Plus von 4% auf. Vor allem Wechselobjektive wuchsen stark. Digitale Kameras kämpfen hingegen weiterhin mit rückläufigen Verkaufszahlen. Insgesamt wurde in 2019 ein Umsatz von 151 Mio. Euro gemacht. Im Jahresvergleich entspricht das einem Plus von 0,3%.

Die Elektrogroßgeräte erzielten in Q4/ 2019 ein Plus von 2,3%. Das stärkste Wachstum gab es im Segment Kochen. „Sowohl Kochfelder mit integriertem Dunstabzug als auch Einbaubacköfen mit Selbstreinigung sorgten für starkes Wachstum. Ebenfalls positiv entwickeln sich die Wäschetrockner mit A+++ Energieeffizienz“, berichtet GfK. „Negativ entwickeln sich vor allem die kleineren Warengruppen wie Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Weinkühlschränke“, so GfK. Insgesamt wurden in 2019 988 Mio. Euro Umsatz erzielt. Das Gesamtjahr 2019 weist somit im Vergleich zu 2018 unterm Strich ein Plus von 2,8% auf.

Die Zeiten der großen Wachstumsschübe bei den Elektrokleingeräten scheinen vorbei. In Q4/ 2019 stand unterm Strich ein leichtes Plus von 0,4%. 2019 verglichen mit 2918 schloss mit +1,5% ab. Der Umsatz belief sich im Jahr 2019 auf 535 Mio. Euro. „Das minimale Wachstum lässt sich vor allem auf die gute Performance der Heißgetränkemaschinen und Hair Styler zurückführen. Der Markt der Hair Styler wächst weiterhin rasant und die Umsätze der Heißgetränkemaschinen steigen stetig“, so GfK. Weniger erfreulich ist: Die meisten Produktgruppen konnten laut GfK kein Wachstum generieren. „Die Umsätze der Fritteusen gingen weiter stark zurück. Auch Bügeleisen und Rasierer verloren signifikant an Umsatz.“

Q4/ 2019 lief für die Telekommunikation mit einem Plus von 2,4% gar nicht so schlecht. Betrachtet man allerdings das Gesamtjahr 2019 im Vergleich zu 2018, weist die Produktgruppe ein spürbares Minus von 1,1% auf. Der Umsatz in 2019 lag bei 1.390 Mio. Euro. GfK berichtet: „Der Bereich des mobilen Zubehörs profitiert vor allem von der starken Nachfrage nach höherpreisigen True Wireless Headsets, insbesondere im November und Dezember. Die neue Generation der SmartWatches bescherte zudem ein zweistelliges Umsatzwachstum.“ Weniger schön ist: „Auch in Q4 bleiben die Smartphones insgesamt hinter dem Vorjahr zurück.“