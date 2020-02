European Forum 2020

Samsung: Scharfe Ansage bei EFH-Zielen

Multimedia Hausgeräte Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 17.02.2020 |

Das Samsung European Forum 2020 fand dieses Jahr in La Valetta, Malta, statt. (© Schebach)

Vergangene Woche, am 11. und 12. Februar, hat Samsung seine Top-Partner aus dem Fachhandel und den Kooperationen zum European Forum 2020 nach La Valettta geladen. In der maltesischen Hauptstadt präsentierte der Elektronikkonzern nicht nur seine neuesten CE-Produkte, allen voran die neue Generation seiner QLED 8K-Modelle, sondern auch seine FH-Strategie. Dabei ließ Samsung mit einigen besonders ehrgeizigen Zielen aufhorchen.

Kern der Überlegungen von Samsung ist und bleibt dabei natürlich das TV-Segment mit den CES-Neuheiten wie dem neuen QLED 8K-Flaggschiff Q950TS, der erweiterten Range an Livestyle-TVs, sowie seinen MicroLED-Displays. Mit diesen will Samsung im Jahr 2020 auch im Fachhandel deutliche stärker werden, wie Vice President CE Samsung Österreich, Michael Zöller am Rande des European Forums gegenüber elektro.at erklärt hat: „Wir sind Marktführer bei TV, allerdings nicht im Fachhandel. Dafür gab es Gründe. Diese haben wir allerdings identifiziert und behoben. Wir glauben deswegen, dass wir in diesem Jahr mit TV im FH gut wachsen können.“

Vernetzung knacken

Samsung biete sich in dieser Hinsicht nicht nur als Technologieführer im TV-Bereich als starker Partner für den Fachhandel an, wie Zöller betonte. Vielmehr sei das Unternehmen auch in den strategisch wichtigen Bereichen der Zukunft wie Livestyle und Vernetzung gut aufgestellt. Dafür hat der Konzern in den vergangenen Jahren die Voraussetzungen geschaffen, um hier den gesamten Haushalt des Kunden mit seiner Samsung Cloud zu erfassen – womit sich neue Wachstumsmöglichkeiten für die Partner im EFH ergeben sollten.

„Wir glauben, dass die 20er-Jahre das Jahrzehnt des Smart Homes werden. Deswegen gehen wir jetzt stark in das Thema Connected Living hinein“, so Zöller. „Bisher hat das noch niemand so richtig geknackt. Aber wir haben die besten Voraussetzungen, um hier erfolgreich zu sein: Wir haben einerseits die Hardware – vom Smartphone über TV, WW bis hin mittels Partner Harman Kardon auch Automotiv – als auch die Software, sowie die notwendigen Partner, für die Umsetzung.“

Weißware

Aufhorchen ließ Zöller in Malta mit der Ansage in Bezug auf die Weiße Ware. Denn hier will der Hersteller in den kommenden Jahren seine Position auf dem österreichischen Markt kräftig ausbauen, um bis 2024 die Nummer eins auch in der WW zu werden. „Wir wären nicht Samsung, wenn wir uns nicht überall dort, wo wir uns engagieren, auch die Nummer eins sein wollten. In einigen europäischen Ländern haben wir das bereits geschafft und selbstverständlich haben wir auch in Österreich das Ziel“, so Zöller dazu.

In einem ersten Schritt hat deswegen Samsung sein Line-up im Einbausegment deutlich ausgeweitet. Besonders im Einbausegment hat der Konzern hier einiges in Malta gezeigt. Mit Geräte wie seinem neuen Dual Cook Dampfgarer biete Samsung hier auch sehr attraktive Produkte für den Fachhandel. Gleichzeitig geht Zöller davon aus, dass mit der anstehenden Einführung des neuen Energielabels die Karten in der Weißware neu gemischt werden und Samsung sieht sich hier in einer guten Position, um diese Chance auch zu nutzen. Entsprechende Aktionen im EFH seien jedenfalls schon geplant.