Mobiles Drehmoment-Testgerät ausgezeichnet

Wiha erhält German Design Award 2020

Die Branche Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 17.02.2020 |

Der Wiha Torque QuickCheck wurde mit dem German Design Award 2020 als Winner seiner Kategorie ausgezeichnet. Er verspricht Anwendern mehr Sicherheit und Kontrolle bei Drehmoment-Verschraubungen. (© Wiha)

Nie wieder Überraschungen nach dem Kalibrieren – auf das können sich Profis verlassen, die regelmäßig mit Drehmoment-Schraubendreher von Wiha arbeiten und den German Design Award Winner 2020 „Wiha Torque QuickCheck“ einsetzen. Der German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und legt höchste Ansprüche an die Ermittlung seiner Preisträger. Der diesjährige Wiha Gewinner differenzierte sich durch seine gestalterische Qualität im Wettbewerb und wurde während einer zweitägigen Jurysitzung als „Winner“ in seiner Kategorie Excellent Product Design – Workshop and Tools gekürt.

Mit dem mobilen und handlichen Torque QuickCheck können Anwender Drehmoment-Schraubendreher von Wiha täglich auf ihre genaue Funktionsfähigkeit hin schnell und einfach überprüfen. Dies garantiert sicheres und kontrolliertes Arbeiten und verhilft Betrieben zu Einsparungen von Zeit und Geld, da Gewährleistungsfälle und Nacharbeiten vermieden werden. Die Bedienung ist denkbar unkompliziert: Zur Überprüfung des Drehmoment-Werkzeugs wird der betreffende Wiha Drehmoment-Schraubendreher zusammen mit den beiliegenden Adapterklingen in den Torque QuickCheck eingeführt und bei 2,8 Nm überprüft. Das Prüfergebnis kann anschließend klar und deutlich an der LED Ampel abgelesen werden. Dank seiner kompakten und handlichen Form ist der Torque QuickCheck der ideale Begleiter für den mobilen Einsatz. Ungenauigkeiten bei Verschraubungen bis zur nächsten Kalibrierung, die nach 5.000 Einsätzen oder spätestens einem Jahr erfolgen muss, werden damit vermieden.

Der Wiha Torque QuickCheck ist konzipiert als Schnelltestgerät, Orientierungshilfe und unterstützende Komponente für mehr Sicherheit bei Drehmoment-Verschraubungen. Zu beachten ist, dass das Schnelltestgerät von Wiha die Notwendigkeit einer zu dokumentierenden Kalibrierung nicht ersetzt, dem Anwender jedoch die tägliche Ungewissheit nimmt, ob das Drehmomentwerkzeug noch innerhalb der Toleranz arbeitet.