„Öko“ aus Überzeugung

Wohnen & Interieur 2020

Stefanie Bruckbauer | 17.02.2020

Jede Menge Inspiration für die Ausgestaltung des Wohnbereichs verspricht Veranstalter Reed Exhibitions von der fünf Tage dauernden Einrichtungsmesse Wohnen & Interieur, die dieses Jahr von 18. bis 22. März in der Messe Wien stattfindet. (Bild: Reed Exhibitions)

Von 18. bis 22. März findet die Wohnen & Interieur statt. Veranstalter Reed Exhibition verrät schon jetzt im Vorfeld, welche Themen die diesjährige Auflage der Einrichtungsmesse dominieren werden.

Nachhaltigkeit ist mehr als ein Schlagwort, es handelt sich um einen universellen Trend. „Öko-Prinzipien, Fragen nach Materialeinsatz und -herkunft, Transportwegen und Lieferketten. Der Konsument verlangt Offenheit vom Hersteller sowie modernes Design, das den Zeitgeist und somit uns selbst widerspiegelt“, sagt Veranstalter Reed Exhibition, der für die W&I 2020 jede Menge Inspiration für die Ausgestaltung des Wohnbereichs verspricht.

Namhafte österreichische Möbelhersteller setzen schon lange auf die heute so aktuellen „Öko“-Kriterien – „aus Überzeugung“, so Reed Exhibitions und: „Das bedeutet: Vollhölzer aus nachwachsender Forstwirtschaft, formaldehydfrei und mit Naturöl behandelt, Schaumstoffe aus natürlichen oder Recycle-Grundmaterialien, Vorhänge und Bezugsstoffe aus Leinen, Hanf, Schurwolle, Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau. Alles mit Bedacht auf Klimaneutralität und auf den kleinen CO2-Fußabdruck. Optisch begehrt: Glänzende Samte und Chenille, feine Gewebe mit Webmustern und pflanzliche Motivdrucke, durchaus plakativ.“ Die Wohnen & Interieur kennzeichnet ökologisch agierende Unternehmen übrigens mit dem Logo „Der grüne Pfad“, das den Besucher auf Nachhaltigkeit, regionales, innovatives und ehrliches Handeln hinweist.

In turbulenten Zeiten wie den diesen gewinnt Wohnen an Bedeutung und Wert. Alles, was „verwurzelt“, „erdet“ und „Halt“ gibt, steht hoch im Kurs, sagt Reed Exhibitions. Also: „Naturmaterialien, Natursteine, Holz! Holz aus heimischen Bäumen und aus ökologischen Kreisläufen, Holz vom Boden bis zum Mobiliar, nicht zu übersehen auch Wandverkleidungen aus gehackten Paneelen und rustikaler Chalet-Stil – Holz für drinnen und draußen. Wieder verstärkt trifft man auch auf Rattan, Weide und Bambus.“

Hinter den Kulissen

Sogenannte „Bio-Böden“ reichen von kreativ gestaltetem Linoleum bis zu neuen Entwicklungen von strapazierfähigen Belägen aus Bio-Polyurethan, das im Labor aus Rapsöl und Kreide komponiert wurde, wie der Messeveranstalter informiert. „Die Forschung schläft nicht, damit wir uns Natürlichkeit ins Heim holen können. Am liebsten authentische Produkte, mit einer Story im Hintergrund – woher kommen die ‚Zutaten‘, wer hat’s wo gemacht, wer steht dahinter, wie weit steckt echtes Handwerk im Teil?“

Farb- und Formensprache in 2020

Die Farbe des Jahres 2020 ist „Classic Blue“, ein dunkles Abendhimmel-Blau. Blau steht für Vertrauen und Verlässlichkeit. Reed dazu: „Classic Blue (Pantone 19-4052) tritt nun als Akzent in den hellen Szenerien auf oder wird als dominantes Kolorit in Abstufungen durchgespielt. Das bedeutet: Für Wohnbereiche werden helle Kiesel-, Sand- und Strohtöne, sanfte und intensivere Sorbettöne aufeinander abgestimmt, teils monochrom, und durch Blue aufgepeppt. Insgesamt eine klar gegliederte Atmosphäre zum Durchatmen.“

Auch Schwarz kommt vor, als metallischer Kontrast, zB für die stylischen Metallfüße von kleinen Tischchen und Stühlchen. Ein Überraschungseffekt ist: Selbst schwer wirkende Betten oder Fauteuils ruhen auf zierlichen Beinchen.

Apropos: „Füße“ rücken stilistisch ins Auge, wie Reed berichtet: „Tische, Polsterstühle und Sessel stehen auf X-Beinen, aus konischen Rundholzstäben wie in den 60ies. Oder zunehmend wieder kerzengerade ausgerichtet, harmonierend mit kubischen Sessel- und Couchformen.“

Gerundet, kubisch und Stilmix

Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr auch minimalistische Formen, gerundet ohne scharfe Ecken und Kanten. „Es entsteht ein unaufgeregtes Bild, nichts wird überladen“, so Reed. „Weniger ist mehr“ lautet das Motto. Regale sollen nicht vollgestopft sein, Einzelteile dürfen wirken. Auch „Erbstücke“ sind im Trend und sollen für einen lebendigen Stilmix sorgen. ZB ein barockes Tischerl neben Geradlinigkeit, Wiener Geflecht und Design-Sitzsäcke, ein Schnörkelstuhl in der klaren Essecke. Natürlich wird alles optimal ins Licht gesetzt.

„Fusionliving“

Ein Trendbegriff in diesem Jahr lautet „Fusionliving“. Reed erklärt: „Gar nicht verschnörkelt gibt sich das neue Fusionliving – das Verschmelzen strenger Ästhetik der Japaner mit der Gemütlichkeit der Skandinavier. Alles durchdacht und alltagstauglich – am besten vom Fachmann geplante und nach Maß gefertigte Systeme, nicht nur unter dem Aspekt kleiner Wohnflächen, Tiny Spaces oder gar Tiny Houses.“

Ruhige Farben, matter Glanz und hohe Funktionalität zeichnen Küchen aus. „Man findet Kombinationen verschiedener Materialien, auch in nachhaltiger Version, mit super Stauraumnutzung, dazu ‚mitdenkende‘ Geräte, die auf Zuruf reagieren, autonom backen, selbständig dosieren“, berichtet der Veranstalter.

Accessoires und persönliche Lieblingsstücke dürfen natürlich auch heuer nicht fehlen. Reed Exhibition beruft sich auf neue Erkenntnisse der Wohnpsychologie: „Der Mensch braucht Stimuli, die Wohlbefinden, Konzentration und Leistungsfähigkeit beeinflussen. Solch ein Reiz kann eine schöne Aussicht durchs Fenster sein; ist diese nicht gegeben, werden schöne Dinge, Pflanzen oder Objekte im Innenraum umso wichtiger.“ Dr. Harald Deinsberger-Deinsweger erläuterte kürzlich in Salzburg vor Fachpublikum: „Es gibt salutogene und pathogene Lebensräume. Also gesundheitsfördernde und krankmachende Räume – wir können es bestimmen.“