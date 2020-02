Highlight auf der Light + Building

Triax bringt innovativen EoC MediaConverter

18.02.2020

Der EoC MediaConverter von Triax verwandelt jeden Fernseher in einen Smart-TV. So können Hoteliers oder Ferienanlagenbetreiber ihren Gästen komfortable IPTV-Angebote unterbreiten.

Auf der Light + Building vom 8. bis 13. März 2020 präsentiert Triax sein breit gefächertes Portfolio an Produkten und Lösungen für die moderne Signalverteilung. Im Mittelpunkt am Stand F75 in Halle 12 steht der brandneue EoC MediaConverter, der in kürzester Zeit aus jedem Fernseher einen Smart-TV macht – ohne dafür neue Kabel ziehen zu müssen. Der Konverter setzt auf die innovative Ethernet over Coax Technologie (G.hn), die DVB- und IP-Signale störungsfrei über das vorhandene Kabelnetz überträgt.

In Hotels, Ferienanlagen oder auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen erwarten Gäste und Patienten den komfortablen IPTV-Genuss, den sie von zu Hause gewohnt sind. Dafür wird ein performantes IP-Netzwerk benötigt. Der EoC MediaConverter ermöglicht nicht nur den Zugriff auf abonnierte Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazone Prime Video. Es lassen sich auch für die jeweilige Einrichtung eigene Video on Demand Services oder konkrete Werbekanäle realisieren. Um Gästen WLAN-Zugänge mit unterschiedlichen Bandbreiten anzubieten, wird der Konverter einfach mit den entsprechenden Triax Access Points verbunden.

In das 8 x 8 Zentimeter kleine Gerät hat Triax die innovative G.hn-Wave-2-Technologie verbaut, die sowohl stabile Bandbreiten bis 1 Gbit/s als auch geringe Latenzen gewährleistet, die insbesondere für Online Gaming ausschlaggebend sind. Aufgrund der im Koaxialkabelnetz üppigen Bandbreiten können über den EoC MediaConverter auch Video-Inhalte mit einer 4K-Auflösung störungs- und ruckelfrei übertragen werden.

Der Konverter wird diskret auf der Rückseite des Fernsehers angebracht und mit der Antennendose in der Wand sowie dem TV-Eingang am Fernseher verbunden. Strom erhält der 2 Zentimeter flache Konverter über eine USB-Verbindung mit dem TV-Gerät. Der Online-Zugang wird über ein LAN-Kabel hergestellt. Installation und Konfiguration sind in wenigen Minuten erledigt, sodass die betroffenen Zimmer ohne Ausfallzeiten weiter genutzt werden können.

Nicht nur die schnelle Installation sorgt für geringe Kosten. Im Vergleich zu ähnlichen Geräten kommt der EoC MediaConverter mit rund der Hälfte des Strombedarfs aus. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.