Spitzenplatz im Markenranking

WMF erhält Best Brands Award 2020

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 20.02.2020

Konsumenten wählten WMF zur „besten Marke Deutschlands“. V.l.n.r. im Bild: Dr. Stephen Schuster (VP Brand Marketing & Product Communications), Oliver Kastalio (CEO WMF Group) und Martin Ludwig (SVP International Strategy & Product Creation) bei der Best Brands Gala 2020. (Foto: WMF)

WMF hat Grund zur Freude. Erstmals erreicht die Marke die Spitzenposition unter den zehn besten Produktmarken im deutschen Markenranking „Best Brands“. Mit dem Sieg positioniert sich WMF in diesem Jahr vor den Vorjahressiegern wie Lego, Bosch oder Adidas.

WMF wurde also zur „besten Marke Deutschlands“ gewählt. Das Ranking des Best Brands Awards basiert auf einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), bei der keine Jury, sondern Verbraucher entscheiden. Gemessen werden dabei der wirtschaftliche Markterfolg sowie die Attraktivität einer Marke.

„Der Spitzenplatz der Marke WMF spricht für eine exzellente Positionierung unter den Konsumenten und hohes Vertrauen in Design, Funktionalität und Qualität unserer Produkte“, so Martin Ludwig, Senior Vice President International Strategy and Product Creation der WMF Group. Die Ergebnisse der Befragung bestätigen laut Ludwig: „WMF bringt zwei Erfolgskriterien in Einklang – begeistern und verkaufen. Mehr als 80% der Befragten bescheinigen WMF zudem einen ausgezeichneten Ruf. Außerdem gelingt es der Marke, Kunden aller Altersgruppen ein hervorragendes Markenerlebnis zu bieten. Nachdem WMF bereits in den letzten Jahren unter den Top 10 Marken war, wurde die Markenattraktivität in der Wahrnehmung der Verbraucher nun nochmal deutlich gesteigert – und damit der Spitzenplatz im Markenranking geholt.“

Dazu merkt Dr. Stephen Schuster, Vice President Brand Marketing & Product Communications der WMF Group, an: „Wir freuen uns sehr über diese Konsumenten-Auszeichnung, denn sie ist für uns vor allem deshalb ein großartiger Erfolg, da sie unsere Strategie einer nachhaltigen und stringenten Markenführung voll und ganz bestätigt.“ Die Basis dieses Erfolgs sei die Orientierung an den Bedürfnissen der Konsumenten, wie Schuster sagt. „Sie sind wichtigster Ansporn und Impulsgeber bei der Entwicklung von Produktinnovationen bei WMF. Ein weiterer Baustein ist die emotionale und zielgerichtete Kundenansprache. Diese erreichen wir durch eine lebendige Markeninszenierung über alle Kontaktpunkte hinweg und bieten unseren Kunden so inspirierende Markenerlebnisse“, führt Dr. Schuster weiter aus.

Die Best Brands Awards wurden dieses Jahr am 19. Februar 2020 im Rahmen einer Gala im Bayerischen Hof in München den Gewinnern überreicht. Die GfK verleiht den Preis gemeinsam mit der Serviceplan Gruppe, der ProSiebenSat.1 Media SE, der WirtschaftsWoche, dem Markenverband, DIE ZEIT, RMS Radio Marketing Service und Media Impact.