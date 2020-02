Sehr zufrieden trotz Besucherrückgang

Das war die EuroShop 2020

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 21.02.2020

Am Donnerstag, den 20. Februar 2020, ging die EuroShop nach fünf Tagen erfolgreich zu Ende, wie der Veranstalter Messe Düsseldorf berichtet.

Die EuroShop 2020, die als weltweit führende Fachmesse für den Investitionsbedarf des Handels gilt, ist nach fünf Tagen am Donnerstag, den 20. Februar 2020, in Düsseldorf erfolgreich zu Ende gegangen, wie der Veranstalter informiert. 94.000 Besucher wurden gezählt. Die rund 2.300 Aussteller aus 57 Nationen berichten von „sehr guten Kontakten und Geschäftsabschlüssen“. Zudem sei mit einem lebhaften Nachmessegeschäft zu rechnen.

Rund 2.300 Aussteller zeigten ihr Top-Themen. 94.000 Besucher kamen an den Rhein, um sich über das in 16 Messehallen gezeigte Spektrum an Produkten, Trends und Konzepten für den Handel und seine Partner zu informieren. Das sind 19.000 Besucher weniger als zur EuroShop-Auflage im Jahr 2017, die von der Messe Düsseldorf als „Rekordveranstaltung“ bezeichnet wurde. Der Besucherrückgang in diesem Jahr wird auf die Auswirkungen des Corona-Virus zurückgeführt.

Dennoch zeigt sich der Veranstalter sehr zufrieden mit dem Event. „Wir sind sehr erfreut, dass die EuroShop einmal mehr unter Beweis stellen konnte, dass sie die wichtigste Plattform für die globale Retail-Szene in Sachen Trends, Inspiration und Networking ist. Ein dickes Lob gebührt unseren Ausstellern für ihre Loyalität. Sie waren mit ihrer Innovationskraft wieder einmal der Magnet für eine ganze Branche,“ zeigt sich Erhard Wienkamp, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, sehr zufrieden mit dem Verlauf der EuroShop 2020.

Die Aussteller lobten vor allem die hohe Internationalität der EuroShop. Rund 70% des EuroShop-Publikums reiste in diesem Jahr aus dem Ausland an. Große Delegationen kamen zB. aus Brasilien, Australien und Neuseeland. Insgesamt konnte mit 142 Ländern auf Besucherseite die Anzahl der vertretenen Nationen im Vergleich zur Vorveranstaltung in 2017 noch einmal gesteigert werden. „Dieses hohe internationale Interesse dokumentiert mehr als deutlich die Dynamik der weltweiten Handelswelt und die Sonderstellung der EuroShop als deren wirtschaftlicher Motor“, so Michael Gerling, Vorsitzender des EuroShop-Beirats und Geschäftsführer des EHI Retail Institute Köln.

„Der Erfolg des Online-Handels spornt die Händler geradezu an: Sie haben erkannt, dass sie den Kunden über das Sortiment hinaus Gründe geben müssen, in den Laden zu kommen. Durch den Wettbewerb wurde der gesamte Einzelhandel in seinem Niveau nach oben gedrückt. Es wird in Ladenbau investiert in die Schaffung von Erlebniswelten“, erläutert Gerling und ergänzt: „Darüber hinaus boomt die Digitalisierung im Handel. Sie ermöglicht es dem Händler einerseits, dem Kunden noch mehr Services anzubieten sowie On- und Offlinekanäle miteinander zu verknüpfen, andererseits vereinfacht sie Prozessabläufe, Logistik und vieles mehr.“ Auf der EuroShop 2020 stand die Digitale Transformation deshalb auch im Hinblick auf größtmögliche Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Fokus.

Die Aussteller strichen die hohe fachliche Qualifikation der Besucher heraus, insbesondere deren ausgeprägte Entscheidungskompetenz, denn 70% der Messegäste gehörten dem internationalen Top-Management an. Viele von ihnen nutzten ihren EuroShop-Besuch auch dazu, bei den insgesamt acht Stages Best-Practice-Beispiele kennenzulernen und sich über zukunftsweisende Trends im Handel zu informieren. Die wechselnden Vortragsprogramme der einzelnen Stages – zB. zu Themen der Retail Technology, zu Architektur und Store Design oder zu Expo und Event – waren durchwegs gut besucht. Ebenso hohen Zuspruch fanden die zahlreichen Specials der EuroShop, darunter insbesondere das Start-up hub, das Designer Village und die Premium City, wie der Veranstalter informiert.

Die Zahlen sprechen für sich: 96% der Messegäste waren mit ihrem Messebesuch zufrieden. Ebenso viele bestätigten „die herausragende Stellung“ der EuroShop als Trendbarometer, Networking-Plattform und „größte Veranstaltung der Handelsbranche“.

Die nächste EuroShop findet im Jahr 2023, vom 26. Februar bis zum 02. März, in Düsseldorf statt.