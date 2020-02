Hot! Online Marketing Specialist (m/f/d) in Brunn am Gebirge, Niederösterreich

Electrolux Austria sucht Online Marketing Specialist (m/f/d)

Hausgeräte | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 21.02.2020

Electrolux sucht einen Online Marketing Specialist (m/f/d) in Brunn am Gebirge (Nahe Wien).

Das Online-Geschäft gewinnt auch für Electrolux immer mehr an Bedeutung. So sei AEG bereits eine der am stärksten wachsenden und agilsten Marken im Bereich E-Commerce, wie der Premiumhersteller hochwertiger Hausgeräte sagt. Damit das so bleibt, sucht Electrolux nun für den Firmenstandort in Brunn am Gebirge einen Online Marketing Specialist als Unterstützung.

Electrolux Austria sucht für die Premiummarke AEG einen Online Marketing Spezialisten. In dieser Funktion unterstützen Sie das Marketingteam mit tiefgehenden Daten- sowie Contentanalysen unserer Online-Auftritte und die der Wettbewerber bei relevanten Kanälen. Sie entwickeln und veranlassen proaktiv Handlungsempfehlungen und Optimierungen hinsichtlich Suchmaschinenmarketing und der Darstellung der AEG-Produkte auf den jeweiligen Plattformen. Sie bilden eine wichtige Schnittstelle zu den relevanten internen Abteilungen und geben wichtige Impulse in den Vertrieb.

Das neue Team-Mitglied sollte

Sie sollten kreativ sein, also ein gutes Auge für den richtigen Content besitzen und wissen was die Kunden von AEG anspricht.

Sie sollten innovativ sein, sprich neugierig auf neue Vorgehensweisen. „Mit originellen Ideen treiben Sie Ihren Bereich voran", sagt AEG. Sie sollten zudem ergebnisorientiert arbeiten, sich selbst sowie anderen klare Ziele setzen und diese ehrgeizig verfolgen.

Qualifikation und Erfahrungen

Electrolux wünscht sich vom neuen Kollegen:

Eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Marketing oder eine ähnliche Ausbildung

Erste Erfahrungen im Bereich E-Commerce und SEO

Gute Kenntnisse MS Office

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Für diese Vollzeitanstellung (auf Basis 38,5 Wochenstunden) bietet Electrolux Austria je nach individueller Qualifikation ein Mindestbruttogehalt ab 2.600,- Euro pro Monat – bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung mit Möglichkeit zur Überzahlung.

Möchten Sie sich für diese Position bewerben, folgen Sie bitte diesem Link. Oder schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen via Mail an Electrolux Austria Marketingleiter Martin Bekerle unter martin.bekerle@electrolux.com.



Unternehmen Electrolux Austria Kontakt Martin Bekerle, martin.bekerle@electrolux.com.

Oder: https://electrolux.csod.com/ux/ats/careersite/2/requisition/21281/application#1 Link https://electrolux.csod.com/ux/ats/careersite/2/requisition/21281/application#1