Zuwachs bei Red Zac

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 24.02.2020

Das Unternehmen Schwarz, Wagendorffer & Co ist mit seinen beiden Elektrofachgeschäften in Bad Aussee und Bad Mitterndorf seit Jänner 2020 Teil der Red Zac Familie. Im Bild von links: Vidovic Radovan, Mario Berton und Markus Schwarzbauer arbeiten im Geschäft von Bernhard Laimer in Bad Aussee. (Foto: Schwarz, Wagendorffer & Co)

Es gibt Zuwachs in der steirischen Red Zac-Familie: Das Unternehmen Schwarz, Wagendorffer & Co setzt mit seinen beiden Elektrofachgeschäften in Bad Aussee und Bad Mitterndorf ab sofort auf die Stärken der Elektronik-Kooperation in Magenta.

Das Unternehmen Schwarz, Wagendorffer & Co, das auf eine 130jährige Firmengeschichte zurückblickt und stark in seiner Region verankert ist, bietet künftig also auch das Serviceversprechen: „Elektronik – voller Service“. „Wir setzen mit der Entscheidung, Teil von Österreichs größter und umsatzstärkster Elektronik-Kooperation mit der bekanntesten Kooperationsmarke zu sein, einen wichtigen Schritt in die Zukunft“, erklärt Geschäftsführer Bernhard Laimer. „Noch bessere Preise durch einen gemeinsamen Einkauf für unsere Kunden zu erreichen, gleichzeitig unser Warenmanagement weiter zu verbessern und auf eine starke Marke im Außenauftritt zu setzen sind für uns schlagkräftige Argumente, um Teil der Red Zac Familie zu werden.“

„Service und Beratung sind für uns zentrale Anliegen“, meint Neo-Red Zac-Vorstand Gerhard Bradler. „Das Unternehmen Schwarz, Wagendorffer & Co passt hervorragend zu Red Zac, denn hier wird der Kunde großgeschrieben. Unser flächendeckendes Netzwerk ist mit diesem Neuzugang noch dichter geworden, das freut mich natürlich ganz besonders. Die nachhaltige Förderung der Mitgliederbetriebe durch gemeinsamen Einkauf, Logistik, Betriebs- und Marketingberatung sowie Werbung ermöglicht zudem ein Angebot von ausgewählten Topmarken mit persönlicher Fachberatung und dem Red Zac Rundumservice.“

Elektrizitätsgesellschaft und Fachgeschäft in einem

Die bereits im Jahr 1891 gegründete Firma Schwarz, Wagendorffer & Co. betreibt seit der Gründung zwei kleine E-Werke und startete in Bad Aussee mit einem kleinen Leitungsnetz. Das Unternehmen gilt damit als „eine der ältesten privaten Elektrizitätsgesellschaften Österreichs“, wie Red Zac erklärt. Im Jahr 1920 folgte dann die Gründung eines Elektroinstallationsgeschäfts in Bad Aussee und 25 Jahre später einer Filiale in Bad Mitterndorf. Zusätzlich führt Schwarz, Wagendorffer & Co. noch eine Motorenwicklerei für Reparatur und Service von Motoren und ist seit einem Jahr auch Betreiber des Heizwerks in Bad Aussee. Seit 1. Jänner 2020 zählen nun eben die beiden Filialen zur Red Zac Familie.

„Gerade auf Grund unserer breiten Palette setzen wir gezielt auch auf die Förderung des Nachwuchses – Lehrlinge sind bei uns ein ganz wichtiges Thema“, sagt Laimer. „Aktuell bilden wir fünf Lehrlinge im Bereich Elektroinstallationstechnik in Bad Aussee und Bad Mitterndorf aus. In den 130 Jahren unserer Firmengeschichte können wir aber vor allem stolz darauf sein, dass bereits fast 200 Lehrlinge ihre Ausbildung erfolgreich bei uns absolviert haben, fast alle im Bereich Elektroinstallationstechnik, fünf Lehrlinge auch in Fernsehtechnik.“

Insgesamt arbeiten in den beiden Filialen in Bad Aussee und Bad Mitterndorf fünf Mitarbeiter im Bereich Verkauf und Elektroinstallation sowie drei Mitarbeiter, die für das Service von Weißware und Fernsehtechnik zuständig sind. Im gesamten Unternehmen sind 38 Mitarbeiter beschäftigt. „Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Unser Service reicht von der Reparatur kleinen Elektrogeräten über Elektroinstallationen im privaten & gewerblichen Bereich bis hin zur Energieversorgung. Alles aus einer Hand – das ist unser Motto“, erklärt Laimer.