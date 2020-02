Plötzlich und unerwartet verstorben

GGV VL Peter Fischer ist tot

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 25.02.2020

GGV Austria VL Peter Fischer ist im Alter von nur 54 Jahren plötzlich verstorben.

Peter Fischer ist verstorben. Wie elektro.at zugetragen wurde, ist der Vertriebsleiter der GGV Austria bereits Ende Dezember 2019 im Alter von nur 54 Jahren unerwartet von uns gegangen.

Peter Fischer war seit 2003 Vertriebsleiter der GGV Austria. Am 25. Dezember 2019 ist er plötzlich und völlig unerwartet gestorben. Am 16. Jänner 2020 wurde er in seinem Wohnort Bendorf bei Koblenz zu Grabe getragen. Wie es mit der Hausgerätemarke im Einstiegsbereich am österreichischen Markt weitergehen bzw. wer Fischers Nachfolge antreten wird, ist noch nicht bekannt.

Unser aufrichtig empfundenes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen!