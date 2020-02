Neuer Meilenstein – Enge Abstimmung mit DVB

HbbTV Association veröffentlicht Targeted-Advertising-Spezifikation

Wolfgang Schalko | 25.02.2020

Mit der Spezifikation für Targeted Advertising eröffnet die HbbTV Association den Rundfunkveranstaltern neue Möglichkeiten.

Die HbbTV Association, eine weltweite Initiative zur Förderung offener Standards für die Verbreitung interaktiver TV-Dienste über Rundfunk- und Breitbandnetze für Smart-TVs und Set-Top-Boxen, hat die HbbTV-Spezifikation für Targeted Advertising (HbbTV-TA) veröffentlicht. Dieser zukunftsweisende Schritt schafft eine standardisierte Grundlage für Rundfunkveranstalter und Werbeindustrie, neue Geschäftsmodelle und Einnahmequellen mit zielgerichteten Werbemöglichkeiten zu erschließen, die bislang weitgehend auf den Internet-Werbemarkt und OTT/Streaming-Dienste beschränkt waren.

„Mit der Veröffentlichung der HbbTV-TA-Spezifikation beginnt ein neues Kapitel in der digitalen Transformation der Rundfunkanstalten. Während sie ihre einzigartige Fähigkeit beibehalten einen großen Massenmarkt anzusprechen, können sie nun auch hochgradig ausdifferenzierte Zielgruppen adressieren, was ihnen neue wirtschaftliche Wachstumsperspektiven eröffnet”, so Vincent Grivet, Vorsitzender der HbbTV Association.

„HbbTV-TA ist der erste offene Standard für Targeted Advertising im Live-TV und hat großes Potenzial, sich in Europa zu entfalten, weil der Markt derzeit durch verschiedene proprietäre Lösungen sehr fragmentiert ist“, fügte Grivet hinzu. „Die Entwicklung der Spezifikation erfolgte aufgrund der Nachfrage von Rundfunkanbietern, was einmal mehr die starke Ausrichtung von HbbTV auf die Marktanforderungen und geschäftlichen Bedürfnisse bestätigt.”

Die HbbTV-TA-Spezifikation, die zusammen mit DVB initiiert wurde, ermöglicht es Rundfunkveranstaltern, bestimmten Zuschauergruppen in den Werbepausen maßgeschneiderte Werbung anzubieten, indem die „normale” Werbung auf dem herkömmlichen Ausspielweg des Fernsehsenders durch spezifische, zielgerichtete Werbung ersetzt wird. Die Addressable-TV-Fähigkeiten der neuen Spezifikation ermöglichen auch Personalisierungs- und Lokalisierungsfunktionen, mit denen für Menschen mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen ein deutlich verbesserter Zugang geschaffen werden kann.

Gleichzeitig veröffentlicht die DVB ihre Spezifikation für Targeted Advertising, die die HbbTV-TA-Spezifikation um eine standardisierte Signalisierung der Werbeaustauschmöglichkeiten im Live-TV ergänzt.