Personelle Neuausrichtung nach Wirtschaftskammer-Wahl

FA Elektroinstallationstechnik: Staffelübergabe von Rupp und Ferner-Prantner

Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 26.02.2020

Stv. Oliver Ferner-Prantner (li.) und Alexander Rupp, Vorsitzender des FA Elektroinstallationstechnik, wollen nach 10 Jahren die Staffel an ein neues Team übergeben. (© Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels)

Der Fachausschuss Elektroinstallationstechnik im Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels in der WKÖ blickt auf zwei abwechslungsreiche und spannende Perioden in den letzten 10 Jahren zurück. Nun teilten der Vorsitzende Alexander Rupp und Stellvertreter Oliver Ferner-Prantner mit, für diese Funktionen in der komenden Periode nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Unter dem Vorsitzenden des FA Elektroinstallationstechnik Alexander Rupp und seinen Stellvertretern Oliver Ferner-Prantner und Rudolf Koch wurden regelmäßig die wichtigsten Branchenthemen besprochen und die Zusammenarbeit mit dem Elektrofachgroßhandel und der Elektroinnung/Elektrohandwerk forciert. In enger Abstimmung wurden so auch die Sitzungen der „Plattform Elektro” und Diskussionen in der Wertschöpfungskette gemeinsam geplant und durchgeführt.

Zu wichtigen Themen wie WEEE, Compliance, Energieeffizienz, DSGVO, Kartell-/Wettbewerbsrecht, Regelungen bei Preisabsprachen etc. innerhalb und außerhalb der Elektrobranche konnten regelmäßig hochkarätige ExpertInnen als Gastvortragende gewonnen werden, die zu einem besseren Verständnis aller Teilnehmer beigetragen haben. Durch die tatkräftige Unterstützung bzw. Planung konnten auch Power-Days Messe und der neu eingeführte Planerfachtag auf hohe Standards mit entwickelt und als fixe Branchentreffpunkte etabliert werden.

Alexander Rupp und sein Stellvertreter Oliver Ferner-Prantner können also auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken. Sie gaben nun jedoch bekannt, dass sie für die kommende Funktionsperiode nicht mehr als Vorsitzender bzw. Vorsitzender-Stellvertreter des Fachausschusses Elektroinstallationstechnik zur Verfügung stehen.

Dazu Alexander Rupp: „Wir haben nun gemeinsam 10 ereignisreiche, spannende und wie ich meine auch erfolgreiche Jahre gestaltet. Wir sind der Überzeugung, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, den Stab weiter zu geben, am besten einem jüngeren Team, das eigene, kreative Ideen in die Gruppe bringt und vielleicht zusätzliche Aspekte einbringt. Ich bedanke mich hiermit ganz herzlich bei meinen beiden Kollegen Oliver Ferner-Prantner und Rudi Koch, mit denen es eine sehr professionelle, interessante, effiziente und freundschaftliche Zusammenarbeit gab, die viel Spaß gemacht hat! Oliver Ferner-Prantner hat sich hier besonders für die gemeinsame Branchenmesse eingesetzt, während Rudi Koch die Runde der Wertschöpfungskette ins Leben gerufen und so die Kommunikationsplattform für ein gutes Miteinander zwischen Industrie, Großhandel und Innung geschaffen hat. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch besonders unseren Kollegen und Partnern für den guten Austausch und Zusammenarbeit danken, die da wären der Vorsitzende und sein Stellvertreter des Elektrogroßhandels, Robert Pfarrwaller und Bernhard Weber, der Bundesinnungsmeister der Elektrotechniker Andi Wirth und sein Vorgänger Joe Witke und der Geschäftsführer-Stv. des FEEI Manfred Müllner. Besonderer Dank gilt auch dem ganzen WKÖ-Team unter der Leitung von Geschäftsführer Manfred Kandelhart, vor allem auch unseren Ansprechpartnerinnen Geschäftsführer-Stv. Bianca Dvorak und Ruth Nader! Weiters danke ich auch den Fachausschuss-Mitgliedern für ihr Vertrauen und wünsche der Gruppe alles Gute!”

Oliver Ferner-Prantner schließt sich den positiven Worten des Vorsitzenden an: „Wir blicken nun auf rund 10 Jahre gemeinsame Arbeit im Fachausschuss zurück. Nach zwei Perioden ist es an der Zeit, dass ein neues Team die Führung übernimmt. Wir haben in dieser Zeit nicht nur einen starken Wandel der Branche erlebt, sondern sind auch bestmöglich im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen auf diese Themen in unseren Sitzungen eingegangen. In diesen Zusammenhang möchte ich mich ganz besonders bei allen Fachausschuss-Mitgliedern für die aktive Teilnahme an den Sitzungen und für die vielen konstruktiven Diskussionen bedanken. Mein besonderer Dank gilt meinen Kollegen Alexander Rupp und Rudi Koch. Wir haben über die Jahre nicht nur freundschaftlich und konstruktiv zusammengearbeitet, sondern es ist in aktiver Zusammenarbeit mit den Fachausschuss-Mitgliedern gelungen, branchenrelevante Themen ein Stück weit voran zu treiben. Mein Dank gilt auch dem WKÖ Team, insbesondere Bianca Dvorak, die uns immer mit vollem Elan unterstützt hat. Ich wünsche dem neuen Team viel Erfolg!”