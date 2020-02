Anzahl der M2M-SIM-Karten nimmt rasant zu

RTR: Mobilfunkpenetration erreicht 200%

Dominik Schebach | 27.02.2020

Das Wachstum bei den SIM-Karten in Österreich hält an, wie der jüngste RTR Telekom Monitor zeigt. Die SIM-Karten-Penetration hat demnach im Q3/2019 einen Wert von 200% erreich. Dh, gemessen an der Bevölkerung Österreichs sind seither pro Kopf zwei SIM-Karten im Umlauf.

„Die Penetration von SIM-Karten im Mobilfunk liegt heute bei 200%. Mittlerweile macht aber gut ein Viertel davon M2M-SIM-Karten aus, die so zum Treiber der Mobilfunkpenetration werden“, gibt Klaus Steinmaurer, RTR-GF für den Fachbereich Telekommunikation und Post, zu den Zahlen aus dem aktuellen RTR Telekom Monitor bekannt. Demnach stehen nun rund 13 Millionen „normalen“ SIM-Karten in Smartphones, Tablets, Router usw, mehr als 4,7 Millionen M2M-SIM-Karten gegenüber. Innerhalb eines Jahres ein Plus von 57%.

Steinmaurer geht davon aus aus, dass der Trend weiterhin anhält. Schließlich nehmen Anwendungen rund um das Internet-of-Things immer weiter zu. Gleichzeitig wird mit 5G ein Standard eingeführt, der diese Szenarien auch in einem bisher unbekannten Ausmaß unterstützt. „Mit 5G kommt der nächste Innovationsschub für den Mobilfunk mit Schwerpunkt auf noch höheren Datenraten, hochverfügbaren Echtzeitanwendungen und einer Unterstützung für eine enorm hohe Zahl von IoT-Endgeräten. Auch wenn vieles heute noch nicht abschätzbar ist, ist eines evident – der Bedarf an M2M-SIM-Karten wird rasant in die Höhe schnellen“, so Steinmaurer.