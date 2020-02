Magenta: Gigabit-Geschwindigkeit in Graz, Klagenfurt, Villach und Wiener Neustadt

190.000 Haushalte

Upgrade: Magenta Telekom bietet ab sofort auch in Graz, Klagenfurt, Villach und Wiener Neustadt, sowie den jeweils umliegenden Gemeinden Übertragungsraten von bis zu 1Gbit/s in seinem Glasfaserkabelnetz an. (© Magenta Telekom)