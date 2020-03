Hot! Die erste Frau in der Electrolux Vertriebsmannschaft

Anita Wlassits-Terkl verstärkt Electrolux AD

Hausgeräte | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 02.03.2020

Anita Wlassits-Terkl ist die erste Frau im Electrolux Elektrohandel-Außendienstteam. Seit 1. März betreut sie die Regionen Kärnten und Osttirol. (Foto: Electrolux)

Im Electrolux Elektrofachhandels-Außendienst-Team gibt es einen Neuzugang. Seit 1. März betreut Branchenkennerin Anita Wlassits-Terkl die Regionen Kärnten und Osttirol.

Seit 1. März 2020 hat Electrolux seinen Außendienst im Elektrofachhandel für die Marken AEG und Zanussi verstärkt. Die 44-Jährige Anita Wlassits-Terkl war nach ihrer langjährigen Position als Geschäftsführerin des Elektrofachhandelsgeschäfts RedZac Terkl zuletzt für die Firma Dyson im Einsatz.

Nebojsa Saric, Verkaufsleiter Elektrofachhandel von Electrolux Austria, zu der personellen Verstärkung: „Es war mehr als höchste Zeit, dass wir mit Anita Wlassits-Terkl die erste Frau in unserer Vertriebsmannschaft begrüßen dürfen. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer jahrelangen Fachkompetenz in ihrer Region für hervorragende Kundenbetreuung sorgen wird und begrüße sie sehr herzlich in meinem Team.“