Bis zu drei Stunden Filmgenuss

BenQ GS2: Taschenbeamer für mobiles Entertainment

Multimedia Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 09.03.2020 |

Auch für den Outdoor-Einsatz geeignet und in wenigen Sekunden startklar: der WLAN Beamer BenQ GS2.

BenQ ergänzt sein Mini-Beamer-Portfolio um das Modell BenQ GS2. Der portable Taschenbeamer zeigt seine Stärke in der Vielzahl seiner Einsatzmöglichkeiten – egal, ob zu Hause oder unterwegs. Durch seine leichte Handhabung und das einfache Plug and Play eignet sich der GS2 für Jung und Alt. Darüber hinaus ist er sturz- und spritzwassergeschützt und somit das ideale Entertainment-Gerät für jegliche Outdoor-Aktivitäten, von der Gartenparty bis hin zum Campingurlaub.

Der smarte Beamer GS2 lässt sich in wenigen Sekunden einrichten und ist für jedermann leicht zu bedienen. Spontan mit Familie und Freunden auf einer x-beliebigen Projektionsfläche Videoclips und Fotos teilen, drinnen oder draußen, genau für so etwas wurde der LED Mini Beamer GS2 geschaffen. Für die Outdoor-Nutzung ist der GS2 mit einem Sturz- und Spritzwasserschutz 0,5 m / IPX2 ausgestattet, was ihn besonders robust und sicher macht. Dank der BenQ Smart-Control-App, die als kostenfreie App auf das Smartphone heruntergeladen werden kann, ist die Bedienung des GS2 eine ganz bequeme Sache. Mit einem Smartphone steuert der Nutzer sämtliche Menüfunktionen des GS2 direkt von der Couch oder vom Camping-Stuhl aus. Ein besonders praktisches Feature stellt der justierbare Fuß dar, mit dem sich die Projektionsachse vertikal um bis zu 15° verstellen lässt. Dies bietet dem Nutzer die Möglichkeit die Bildposition individuell anzupassen.

Multimedia-Genuss überall

Mit seinem Gewicht von 1,6 kg lässt sich der Taschenbeamer sicher und mühelos in der mitgelieferten Tasche transportieren. Bestens gewappnet für die verschiedensten Einsatzszenarien ist der GS2 vor allem durch seinen leistungsstarken Akku von bis zu drei Stunden, was langen ungestörten Multimedia-Genuss mit Familie und Freunden ermöglicht. 500 ANSI Lumen gepaart mit einer HD-Ready-Auflösung von 1280 x 720 geben beeindruckende Bilder und Videos wieder, welche der Mini Beamer je nach Abstand zur Projektionsfläche und Fokuseinstellung auf einer Diagonale zwischen 30 und 100 Zoll darstellt. Das 1,3-fache Projektionsverhältnis realisiert beispielsweise eine Bildgröße von 35 Zoll bei nur einem Meter Abstand zur Projektionsfläche.

Eye-Care- und Schutz-Features

Dank LumiExpert bietet der GS2 Sehkomfort in jeder Lichtsituation. Die BenQ Technologie analysiert die Lichtverhältnisse der Umgebung und passt die Helligkeit des GS2 für einen optimalen Sehkomfort automatisch an. Zudem ist in dem Allrounder ein Schutzmechanismus integriert, der das Projektionslicht ausschaltet, sobald sich jemand unmittelbar vor der Linse befindet. Viele Eltern wird zusätzlich das Timer-Feature freuen, mit dem sich die maximale „On-Screen-Zeit“ der Kids steuern und kontrollieren lässt.

Die Datenübertragung zwischen der Quelle und dem kleinen Beamer kann wahlweise per Bluetooth, per WLAN über den mitgelieferten BenQ Wireless Dongle WDR02U oder über den USB-C-Anschluss erfolgen. Der WDR02U von BenQ ist ein 2-in-1 USB-Wi-Fi-Adapter mit Bluetooth 4.0. Er unterstützt Dual-Band und Wi-Fi-Netzwerke nach dem 802.11ac-Standard für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s bei 2,4 GHz, bzw. 867 MBit/s bei 5 GHz. Zur Nutzung von Streaming-Diensten bietet der vorinstallierte Aptoide TV Marketplace zahlreiche Optionen. Zusätzlich verfügt der GS2 über die Funktion Wireless Mirroring, mit der Bildschirminhalte auf einfachste Weise von Mobiltelefonen, Tablets, Macs oder PCs übertragen werden können.

Die integrierten 2x 2-Watt-Lautsprecher des GS2 sorgen für den entsprechenden Sound und arbeiten auch als Bluetooth-Lautsprecher. Bei Bedarf lassen sich schnell und einfach zusätzliche Bluetooth-Lautsprecher oder auch -Kopfhörer mit dem neuen Mini-Beamer koppeln.

Bei der Lichtquelle setzt der BenQ GS2 auf die Digital Light Processing Technologie (LED), die in 90% der digitalen Kinos weltweit verwendet wird. Die wartungsfreie Lichtquelle arbeitet stromsparend und liefert eine langlebige DLP-Bildqualität mit präzisen Farben und gestochen scharfer Klarheit für bis zu 30.000 Stunden.

BenQ gewährt zwei Jahre Garantie auf den Mini Beamer GS2, der ab sofort zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 619 Euro im Handel erhältlich ist.