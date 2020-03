Herausforderung angenommen

ElectronicPartner bereitet Messe virtuell auf

Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 10.03.2020

ElectronicPartner versucht die Themen und Inhalte der abgesagten Jahresveranstaltung bestmöglich digital aufzubereiten – die Blicke sind nun allerdings zur IFA gerichtet, wie Vorstand Karl Trautmann betont. (© EP)

Für die am 7. und 8. März geplante ElectronicPartner Jahresveranstaltung standen nicht nur Produkthighlights, sondern auch strategische Neuigkeiten rund um die Markten EP:, MEDIMAX und comTeam auf dem Programm. Leider musste ElectronicPartner auf Grund der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus beschließen, die Veranstaltung abzusagen. Damit Mitglieder und Partner dennoch von den Angeboten profitieren, hat die Verbundgruppe einen großen Teil des Programms digital aufbereitet und alle Messepreise aktiviert.

„Die JV nicht stattfinden zu lassen, war für uns kein leichter aber ein selbstverständlicher Schritt. Nun arbeiten wir mit Hochdruck daran, über alle uns zur Verfügung stehenden Mittel die geplanten Inhalte an die Mitglieder zu transportieren“, erklärt ElectronicPartner Vorstand Karl Trautmann. In Webinaren, Sondernewslettern und Podcasts erwarten sie aktuelle Markenthemen, Informationen von Dienstleistern und Know-how zu Warenschwerpunkten.

Eine wichtige Botschaft auf der Jahresveranstaltung hätte gelautet: „Loewe is back!“. Die Premiummarke wird wieder ein wichtiger Bestandteil des TV-Sortimentes der Verbundgruppe und bietet hochwertige, technisch innovative und vor allem spannenorientierte Produkte. „Sortimentierung spielt eine zentrale Rolle im modernen Fachhandel – wir freuen uns mit Loewe wieder einen wichtigen Partner an Bord zu haben“, so Trautmann. Auch dazu erhalten die Mitglieder in der nächsten Zeit alle Informationen die sie brauchen auf digitalem Weg und direkt von ihren Ansprechpartnern.

Diese wären natürlich alle vor Ort gewesen – so zum Beispiel auf dem EP:Marketingstand. Hier hätten die Fachhändler anschauliche Beispiele zur weitergeführten Qualitätsoffensive 2.0 erwartet, inklusive aktueller Local Hero Kampagne. Ebenso sollten Infos zum neuen Erfa-Konzept präsentiert und das aktuelle Angebot des EP:Campus gezeigt werden. Die gesamten Inhalte bereitet das Marketing-Team nun für die Mitglieder in Webinaren, digitalen sowie Print-Medien auf.

Auch das Technologie-Netzwerk comTeam wird die wichtigsten Inhalte seines Messeauftritts auf virtuellem Weg, über Workshops und eine Ausstellung an seine Partner transportieren.

Bei MEDIMAX sind die ersten Webinare bereits gelaufen. Neben Workshops hatte das Team der Zentrale einen Stand vorbereitet, der die einzelnen Schritte hin zum Franchisebetrieb visualisieren sollte – denn: MEDIMAX setzt ab sofort auf Unternehmertum vor Ort. Bis 2022 wird die Fachmarktlinie ein reines Franchiseunternehmen sein. Erste Standorte konnten bereits erfolgreich an Unternehmer übergeben werden.

„Wir bereiten alles auf, was wir können. Den Spirit der Messe, den ‚Family Effect‘ bekommen wir virtuell nicht hin, das ist uns klar. Menschen zusammen zu bringen ist auch in Zeiten beinahe unbegrenzter digitaler Möglichkeiten unersetzbar. Deshalb freuen wir uns schon jetzt auf die IFA im September, wenn wir eine Vielzahl der Mitglieder im Palais unterm Berliner Funkturm begrüßen“, lautet das Fazit von Karl Trautmann.